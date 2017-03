Mieux vaut prévenir que guérir, tel est le dicton que va suivre la FIA concernant le débat en coulisses sur les suspensions des équipes de Formule 1 cette année.

Pour éviter des plaintes à Melbourne, et un possible début de championnat sur fond de réclamations et autres déclassements, Charlie Whiting a invité toutes les équipes à montrer le aujourd’hui le fonctionnement de leurs suspensions dans les garages de Barcelone, suite à la clarification récemment envoyée.

Red Bull aurait déjà eu une demande de changement sur son système.

"Tout le monde peut utiliser en essais le système qu’il souhaite. Mais ce serait de la folie que de tester quelque chose qui ne pourrait pas être déclaré légal à Melbourne," indique le directeur de course et délégué technique de la FIA.

Mercedes et Red Bull affirment pourtant avoir toute confiance dans leurs suspensions.

"Les équipes nous ont demandé si nous étions d’accord avec le fonctionnement de certaines pièces. Et nous avons répondu par oui ou par non. Maintenant il est temps de nous le prouver," ajoute Whiting.

Ces vérifications en réel sont rendues possibles par le fait que le roulage sera moins intensif aujourd’hui puisque Pirelli a arrosé la piste artificiellement pour tester ses pneus pluie ce matin et ses intermédiaires cette après-midi.