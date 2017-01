Marc Surer, consultant pour la Sky en Allemagne, pense que Valtteri Bottas aura fort à faire face à Lewis Hamilton cette saison pour montrer son vrai niveau.

Mercedes a choisi un pilote expérimenté plutôt qu’un jeune loup pour remplacer Nico Rosberg, ce sur quoi Toto Wolff s’est expliqué à plusieurs reprises.

"Pour moi, Bottas n’est pas un top pilote, mais simplement un bon pilote. Contrairement à son ancien coéquipier, Felipe Massa, qui était déjà arrivé au bout de sa meilleure période en Formule 1, Bottas a maintenant, avec Lewis une réelle référence. On va voir ce qu’il a dans le ventre," explique l’ancien pilote de Formule 1.

"Lewis est parfois un peu négligeant, lorsque cela devient trop facile pour lui. Mais s’il ne lâche pas la bride, Bottas ne pourra pas vraiment le mettre en danger."

Surer place beaucoup d’espoirs en Pascal Wehrlein, aidé par Mercedes pour remplacer Felipe Nasr chez Sauber.

"Wehrlein est un atout pour Sauber. En tant que Suisse, je m’en réjouis bien sûr. Hélas on ne peut pas encore vraiment estimer à quel point il est vraiment bon. Lorsque quelqu’un pilote une si mauvaise voiture, comme l’a pu être la Manor la saison dernière, c’est difficile à voir. Mais Wehrlein a eu des moments phare. Il a quelque chose en lui. Mais on ne peut pas le comparer à Bottas, qui pilote en Formule 1 depuis 2013 et qui a déjà décroché 9 podiums avec Williams."