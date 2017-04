Kimi Räikkönen a été publiquement critiqué par Sergio Marchionne après le Grand Prix de Chine, où ses performances ont été très décevantes, et les deux hommes devaient se rencontrer selon les dires du patron de la Scuderia.

Une réunion qui n’a pas (encore ?) eu lieu d’après le pilote alors que Marchionne a demandé à Arrivabene d’étudier les options possibles pour son remplacement (lire notre information parue plus tôt).

Marc Surer, ancien pilote de F1, pense que les critiques publiques formulées à l’encontre du Finlandais sont injustes.

"Je ne pense pas qu’il soit correct de la part de Ferrari de faire ça" a déclaré le Suisse. "Nous avons entendu quels étaient ses problèmes, le moteur ne donnait pas assez de puissance et il s’est plaint de manquer d’adhérence à l’avant, ce qui me semble être un problème de réglages que l’équipe doit résoudre. Quand on critique un pilote, on s’assure qu’il n’y a aucun problème technique".

Après la course, il a toutefois été déclaré par le pilote que son manque de rythme n’était pas dû à un problème mécanique. La Scuderia fait en tous cas un début de saison fracassant mais sans raison, impose un "black-out" aux médias qui crée une incompréhension dans le paddock.

"Après un hiver silencieux, il y avait une grande agitation des médias et des tifosi pour Ferrari et ils ont été accueillis de nouveau par le silence. C’est compréhensible que le président Marchionne veuille un certain calme après ses déclarations de l’an dernier, mais c’est un peu trop" a déclaré un journaliste italien.