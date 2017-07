Renault Sport Formula One Team a signé aujourd’hui son meilleur résultat en qualifications depuis son retour il y a 18 mois.

Nico Hülkenberg a mené sa R.S.17 à une superbe sixième position à l’issue de qualifications sous la pluie en Grande-Bretagne. L’Allemand est entré pour la cinquième fois en Q3 (après la Chine, Bahreïn, la Russie et le Canada) et a réalisé sa meilleure performance dans l’exercice depuis son arrivée au sein de l’écurie en début d’année. Après l’application des pénalités, Nico s’élancera depuis la 5e place sur la grille.

« Notre séance de qualifications est très réussie aujourd’hui. Nous prendrons le départ juste derrière les écuries de pointe. J’avais un bon rythme et les temps ont suivi. L’équipe a fait les bons choix aux bons moments selon les conditions de piste. Tout s’est déroulé de manière fluide. J’étais calme et confiant au volant, ce qui m’a permis d’effectuer un beau tour. Nos évolutions disponibles ce week-end semblent également avoir joué un rôle dans notre pas en avant. Cela étant, le véritable examen aura lieu demain. Essayons d’avoir une course propre. Nous attaquerons fort et je serai véritablement ravi de ramener des points. »

Pour conclure cette belle journée pour l’équipe - qui célèbre ce week-end le 40e anniversaire de ses débuts en F1 - Jolyon Palmer s’est qualifié 11e. Devant son public, le Britannique a atteint sa troisième Q2 de l’année, durant laquelle il bouclait son tour le plus rapide en 1’30’’193.

« J’étais vraiment en phase avec la voiture aujourd’hui et je me réjouis de ce résultat. Peut-être aurions-nous pu gagner environ un dixième, mais nous serons bien mieux placés sur la grille que lors des derniers rendez-vous. J’espère que je pourrai progresser encore pour marquer des points demain. Je suis assez confiant quant à notre course. Tout au long du week-end, l’ambiance a été géniale avec énormément de drapeaux britanniques dans les tribunes. J’apprécie ce soutien. Cela est motivant, sans oublier qu’être présent sur ce circuit avec les nouvelles F1 procure énormément de plaisir. »