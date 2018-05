Teemu Suninen espère que le meilleur résultat de sa carrière au Vodafone Rally de Portugal lui donnera l’occasion d’accélérer sa progression dans l’élite mondiale.

Au Portugal, le pilote M-Sport Ford s’est classé troisième, juste derrière son équipier Elfyn Evans, au terme d’une prestation dominicale lui permettant de définitivement prendre le dessus sur Esapekka Lappi et Dani Sordo.

Si les deux hommes se montraient parfois plus rapides que le jeune finlandais, ce dernier parvenait à gérer l’écart et à éviter les soucis pour rallier l’arrivée avec 13’’6 d’avance sur Dani Sordo.

« C’est vraiment génial de signer mon premier podium », confiait-il. « On n’oublie jamais sa première fois et je pense que ce résultat va grandement aider ma carrière. Vendredi matin, j’avais un peu de mal à trouver les limites. Il fallait que je redécouvre cette voiture. Une fois réacclimaté, j’ai pu attaquer et signer de très bons temps. »

Sa prestation arrivait au bon moment pour l’équipe M-Sport, qui avait perdu Sébastien Ogier, victime d’une rotule de suspension cassée dès vendredi.

Ses points et ceux d’Elfyn Evans permettent à la structure de Malcolm Wilson de revenir à treize points de Hyundai.

En signant le meilleur résultat de sa carrière - sans oublier les deux points bonus obtenus en finissant quatrième de la Power Stage - l’autorisent désormais à espérer de nouvelles sorties en WRC cette saison.

« Je veux faire plus de rallyes cette année », confiait-il à WRC.com. « Pour le moment, nous n’avons pas de volant sur la saison, donc je dois enchaîner ce type de résultat pour avoir ma chance l’an prochain. J’espère que ce podium m’y aidera ! »