Le pilote M-Sport Ford World Rally Team pense avoir extrait le maximum de performances de sa Ford Fiesta en étant « à la limite » tout au long du Neste Rally Finland.

Vendredi et samedi, la Fiesta la plus rapide était celle confiée à Teemu Suninen tandis que ses équipiers Elfyn Evans et Sébastien Ogier souffraient avec les réglages de leurs montures. Le Finlandais n’était toutefois pas en mesure de tenir le rythme des Toyota et il devait finalement se contenter de la sixième place.

« Le rythme », répondait-il quand on lui demandait ce qui lui a manqué sur cette huitième manche de la saison. « J’étais souvent à la limite. Tout le monde peut avoir son opinion pour expliquer mon résultat, mais je ne pouvais pas aller plus vite. »

Son résultat final était aussi influencé par la consigne de son équipe visant à échanger sa position avec celle de Sébastien Ogier. Le Finlandais pointait avec deux minutes de retard au regroupement de la Power Stage et la pénalité de vingt secondes dont il écopait permettait au Champion du Monde en titre de prendre la cinquième place et de réduire l’écart avec Thierry Neuville au championnat.

Même s’il manquait un top cinq à domicile, Teemu Suninen s’estimait ravi de ses performances sur ses terres.

« J’étais assez content de mon rallye et de ma performance », jugeait-il. « J’étais le plus rapide vendredi et samedi. Je crois que cela en dit long si je dois m’effacer devant Sébastien avant l’arrivée. Cela me donne confiance et même si j’espérais mieux, je ne le pouvais pas. »

Après la Finlande, Teemu Suninen se concentre désormais sur son prochain défi, l’ADAC Rallye Deutschland (16-19 août).

« Ce sera difficile puisqu’il s’agit ni plus ni moins de mon premier rallye asphalte avec une WRC », estimait-il. « Je n’ai jamais dû composer avec le différentiel central sur ce terrain et cet élément représente une grosse différence par rapport aux R5. »