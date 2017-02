Thierry Neuville mène le Rallye de Suède après la journée de vendredi, ayant pris le meilleur sur Jari-Matti Latvala à l’issue d’une bataille intense entre les deux hommes.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) a complété en tête la plus longue des quatre journées de course de ce Rallye de Suède, disputée sur neige et glace. Il compte 28’’1 d’avance sur Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), ayant notamment fait le meilleur temps dans trois spéciales consécutives cet après-midi. Ott Tänak est troisième, 21’’6 derrière le Finlandais.

Neuville a commencé la journée en remportant deux spéciales, délogeant le premier leader du Rallye de Suède, Latvala, de sa première place. Mais le Finlandais a réagi dans le troisième chrono pour reprendre son bien à mi-journée.

Neuville a ensuite remporté les trois spéciales du deuxième passage dans cette boucle, afin de repousser Latvala plus loin derrière. Il a encore creusé l’écart dans le dernier chrono du jour, Torsby, malgré une portière refusant de se fermer convenablement.

La présence d’une couche de neige fraîche a rendu les routes plus glissantes dans l’après-midi. Les pilotes devaient batailler pour garder leurs montures dans la trajectoire tracée, afin de garder un maximum de motricité.

« Jari-Matti avait l’avantage des conditions ce matin mais, cet après-midi, c’était mieux pour moi. La trajectoire était plus propre et j’ai essayé d’en tirer profit », a expliqué Neuville. « La dernière spéciale était compliquée dans l’obscurité et, avec ma portière qui s’ouvrait, c’était difficile de se concentrer. »

Ott Tänak est le seul autre pilote à avoir remporté une spéciale. L’Estonien est revenu dans le top 3 après avoir bénéficié d’un changement de boite de vitesses, la précédente lui ayant fait subir des sauts de rapports.

Kris Meeke (Citroën C3 WRC) est quatrième, 2’’1 derrière Tänak. Il n’a pas réussi à revenir sur l’Estonien, en raison d’une erreur dans la dernière spéciale. Le Nord-Irlandais a également perdu une dizaine de secondes en étant sorti de la trajectoire, après avoir rebondi contre un mur de neige.

Premier sur la route, Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS WRC) est celui qui a rencontré les conditions les plus difficiles. Il est cinquième, 3’’9 derrière Meeke. Hayden Paddon complète le top 6 ; le Néo-Zélandais a su retrouver le bon rythme après un changement de réglages sur sa Hyundai i20 Coupé, alors que la matinée avait été décevante.

Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé) est septième ; il a perdu du temps en manquant une épingle, après que la chute d’un filet l’ait perturbé dans une spéciale. Craig Breen (Citroën C3 WRC) a envoyé à deux reprises sa voiture dans un mur de neige mais a su s’assurer la huitième place. Elfyn Evans (Ford Fiesta RS WRC) est neuvième, ayant perdu plus de 90 secondes en raison d’une crevaison. Stéphane Lefebvre (DS 3 WRC) complète le top 10.

Juho Hänninen (Toyota Yaris) a dû abandonner après avoir endommagé son radiateur lors d’un choc avec un arbre. Mads Østberg (Ford Fiesta RS WRC) s’est retiré avant la dernière spéciale après avoir perdu son aileron arrière.

La journée de samedi sera remplie de classiques suédoises, avec notamment Hagfors, mais aussi Knon, la spéciale la plus au nord de ce week-end. Le haut lieu de cette étape est Vargåsen, qui comprend le fameux Colin’s Crest, un saut impressionnant dont le nom est un hommage à Colin McRae, ancien Champion du Monde aujourd’hui disparu. Ils termineront la journée par un passage répété dans la spéciale de la piste de trot de Karlstad. Au total, ils effectueront 125,38 kilomètres de secteurs chronométrés.

Classement général après ES8 :

1. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) 1:16:24.7

2. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +28.1

3. Tanak / Jarveoja (Ford Fiesta RS WRC) +49’’7

4. Meeke / Nagle (Citroën C3 WRC) +51’’8

5. Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta RS WRC) +55’’7

6. Paddon / Kennard (Hyundai i20 WRC) +1’17’’8

7. Sordo / Marti (Hyundai i20 WRC) +1’40’’3

8. Breen / Martin (Citroën C3 WRC) +1’54’’3

9. Evans / Barritt (Ford Fiesta RS WRC) +3’01’’6

10. Lefebvre / Moreau (DS 3 WRC) +3’23’’6