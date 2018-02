Ce matin, Thierry Neuville a signé le meilleur temps du shakedown du Rallye de Suède disputé sur une épaisse couche de neige.

En se montrant le plus rapide sur le parcours de Skalla (6,86 km), Thierry Neuville (Hyundai i20) devançait Mads Østberg (Citroën C3) de 3/10e de seconde. Le Norvégien faisait forte impression pour sa première apparition au volant de la C3 puisqu’il devançait Sébastien Ogier (Ford Fiesta) d’une demi-seconde.

Mads Østberg avait pris les commandes lors de son premier passage avant d’être détrôné après le deuxième run d’Ott Tänak (Toyota Yaris). Thierry Neuville mettait ensuite tout le monde d’accord avec sa troisième et dernière tentative.

« Le comportement de la voiture était bon », confiait-il. « Nous avons validé les réglages des essais, hormis des petites modifications sur les amortisseurs et l’arrière de la barre anti-roulis. Notre premier passage, le plus important selon moi, était bon. Nous ne savons pas s’il reneigera. Beaucoup de pilotes rapides sont aux avant-postes, mais d’autres sont plus loin dans l’ordre des départs. De nouvelles chutes de neige pourraient redistribuer les cartes avec de grosses différences de temps entre les passages sur certaines spéciales. »

Mads Østberg profitait du shakedown pour couvrir un maximum de kilomètres avec sa nouvelle voiture. Le Norvégien effectuait cinq passages sur Skalla et signait son meilleur temps dans l’avant-dernier. Sébastien Ogier gardait le meilleur pour la fin en se hissait au troisième rang à l’issue de son quatrième et dernier passage.

Quatrième, Kris Meeke (Citroën C3) était à 2/10e de seconde du leader du championnat tout en devançant Ott Tänak. Sixième, Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) optait pour des suspensions plus dures après son premier run. En parallèle, son équipier Hayden Paddon (Hyundai i20) changeait son différentiel pour améliorer l’équilibre de sa voiture.

Victime d’un problème électrique sur son premier passage, Elfyn Evans (Ford Fiesta) a ensuite rectifié le tir pour compléter le top dix.

Le top 10 :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 4min 17.3sec

2. Mads Østberg Citroën C3 + 0.3sec

3. Sébastien Ogier Ford Fiesta + 0.8sec

4. Kris Meeke Citroën C3 + 1.0sec

5. Ott Tänak Toyota Yaris + 1.4sec

6. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 + 1.5sec

7. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris + 1.7sec

8. Craig Breen Citroën C3 + 1.8sec

9. Teemu Suninen Ford Fiesta + 1.9sec

10. Elfyn Evans Ford Fiesta + 2.0sec