Leader du Rallye de Suède, Thierry Neuville a rencontré des problèmes lors de la première spéciale de cette seconde journée. La palette de changement de rapport semi-automatique de la Hyundai i20 semble avoir connu une défaillance.

Neuville réalise le cinquième temps de la spéciale de Torntorp, mais il augmente son avance sur son équipier Andreas Mikkelsen de... 3/10e. Visiblement frustré à l’arrivée de la spéciale, le Belge avait été contraint d’utiliser le levier manuel.

"C’était bien. Nous devons y aller, il n’y a pas de problème", s’est-il contenté de déclarer avant de poursuivre sa route, non sans avoir donné un petit coup de main sur son levier. Il s’est ensuite arrêté sur la liaison, avant de prendre le chemin de la spéciale de Hagfors.

Mikkelsen effectuait une spéciale sans problème, mais le triplé de l’équipe Hyundai Shell Mobis était mis à mal par Craig Breen, qui s’emparait de la troisième marche du podium prsvisoire aux dépens de Haydden Paddon.

"Mes notes sont parfois un peu trop lentes mais le feeling avec la voiture est fabuleux", expliquait Breen.

Tout en comptant 5"3 de retard sur Breen, Paddon augmentait son avance sur Mads Ostberg de 2" supplémentaires.

"J’ai peut-être été trop prudent. Je ne m’inquiète pas, je peux attaquer dans la suivante. Nos réglages fonctionnent mieux aux seconds passages", affirmait Paddon

Sur sa Toyota, Esapekka Lappi prenait la septième place à Teemu Suninen. Le meilleur chrono était réalisé par Ott Tanak, 4" plus rapide que Breen.

Il n’a pas neigé cette nuit et avec une température de 3°C, les conditions étaient meilleures et plus constantes qu’hier.