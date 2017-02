La deuxième journée complète du rallye de Suède commence avec la plus longue spéciale de l’épreuve, avec 31.60km, et qui sera également empruntée cet après-midi. L’ordre de départ va favoriser les leaders puisque les premiers à s’élancer sont Valeriy Gorban et Stéphane Lefebvre, au volant de voitures d’anciennes générations. Ensuite, les pilotes en WRC 2017 s’élancent dans l’ordre inverse du classement, suivi des pilotes en Rally2 que sont Ostberg et Hänninen.

Thierry Neuville a écrasé la première journée en ne concédant que deux spéciales sur sept, et nous n’avons pour l’instant que trois vainqueurs de spéciale depuis le départ qui sont donc Neuville avec ses cinq victoires, Latvala avec deux scratchs et Tänak avec un seul. Pour Neuville et Latvala, l’objectif sera bien évidemment la prudence puisqu’ils ont une marge qui leur permet de ne pas prendre de risque inutile, contrairement à leurs rivaux qui sont déjà relégués à près d’une minute de la tête de course.

Derrière Gorban et Lefebvre, dont les temps ne sont pas significatifs, Elfyn Evans est le premier à signer un chrono révélateur en 14’02"6 sur cette spéciale très rapide, et devrait être battu par Breen et Sordo qui sont en train d’améliorer son chrono.

En revanche, Paddon semble avoir un problème puisque dans le deuxième secteur, il a fait un chrono similaire à celui de Gorban. Le pilote Hyundai continue d’ailleurs de perdre du temps dans le troisième secteur.

Breen bat le chrono d’Evans d’une seconde avant d’être lui-même battu par Sordo qui franchit un seuil en 13’58"6. Pour Paddon, c’est un temps de 15’18"7 ! Une entame de deuxième journée catastrophique pour lui et ses dernières chances de victoire qui s’envolent définitivement. C’est un problème de direction assistée qui a touché le Néo-Zélandais, et il y a encore près de 30 kilomètres de spéciale avant de revenir au parc fermé, ça promet des complications pour lui.

Ogier en termine à son tour et profite d’une position plus avantageuse qu’hier pour aller signer le meilleur temps provisoire en 13’48"1 ! Les chronos tombent et derrière lui, Tänak, Neuville et Latvala roulent encore plus vite dans les secteurs intermédiaires. Meeke est en revanche derrière Sordo pour cinq dixièmes lorsqu’il en termine. La Citroën n’arrive encore pas à montrer tout son potentiel aux mains de ses pilotes.

Tänak prend le meilleur temps pour 2.6s tandis que dans le dernier intermédiaire, Latvala est légèrement plus lent que le Français et Neuville est légèrement plus lent que Tänak. Latvala en termine en 13’51"8.

Ogier déclare prendre plus de plaisir qu’hier en étant dans une meilleur position sur la route et reconnaît avoir hésité par endroits, ce qui est également le cas d’Ott Tänak qui déclare en avoir gardé sous le pied.

Neuville termine finalement en 13’49"3 et c’est un doublé pour M-Sport avec le deuxième scratch d’Ott Tänak sur ce rallye ! Neuville grappille encore un peu plus de deux secondes sur Latvala et garde la tête du classement.

Tänak revient sur Latvala pour la troisième place tandis que Meeke est décroché par les deux pilotes M-Sport. Paddon commence à dégringoler au classement puisqu’il perd déjà deux places au profit de Sordo et Breen, et devrait continuer à perdre du temps lors des deux prochaines spéciales, s’il arrive à les disputer.

Classement général après l’ES9 :

1 Neuville

2 Latvala +30.6s

3 Tänak +45.9s

4 Ogier +54.5s

5 Meeke +1m02.4s

6 Sordo +1m49.6s

7 Breen +2m06.6s

8 Paddon +2m47.2s

9 Evans +3m14.8s

10 Lefebvre +4m14.2s