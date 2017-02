Pour la sixième des sept spéciales de la journée, on revient sur la troisième spéciale de la matinée, où Jari Matti Latvala a étonné avec sa Toyota en devançant ses rivaux les plus proches de huit secondes. Une telle performance lui redonnerait la tête de la course, mais Thierry Neuville est en très grande forme aujourd’hui et ne va pas se laisser faire.

Latvala est déjà en avance sur Ogier au premier secteur mais les deux hommes sont nettement plus lents que lors du passage de la matinée dans le deuxième ! Tänak est en retard sur Ogier au premier intermédiaire et confirme que c’est bien la route qui est moins rapide que ce matin.

Brillant ce matin, Latvala perd du temps tout au long de la spéciale face à Ogier qui en termine en 13’20"4, soit quasiment 20 secondes plus lent que lors de l’ES4 sur le même parcours ! Tänak, Sordo et Breen sont tous trois en retard respectivement sur les troisième, second et premier secteurs.

Pour la première fois de la journée, Latvala est plus lent qu’Ogier et rend 1.5s au Français. Derrière, Tänak et Sordo perdent respectivement 5.4s et 6.6s sur Ogier qui semble dans le rythme des plus rapides... en attendant Neuville !

Breen perd encore plus de temps en 13’29"7, et Evans est également en retard. En revanche, Meeke et surtout Neuville sont nettement en avance, Neuville possède 13s d’avance sur Ogier au premier secteur, le Belge va frapper un grand coup sur ce rallye de Suède !

Evans en termine en 13’30"1, soit seulement cinq secondes de mieux que Stéphane Lefebvre sur sa vieille DS3 WRC, qui est en train de prendre confiance.

Gros chrono de Neuville qui termine en 13’04"0 ! Le Belge reprend 16 secondes à Ogier et quasiment 18 à Latvala, pour porter son avance à 24 secondes au général sur le Finlandais !

Meeke et Paddon sont également en avance sur Ogier mais ne suivent pas le rythme de Neuville, intraitable sur ces 24 kilomètres ! Meeke signe un temps de 13’15"8, soit le deuxième chrono provisoire. Paddon perd finalement du temps et signe le quatrième chrono de cet ES7 !

Il ne reste qu’une spéciale pour aujourd’hui, celle de Torsby qui sera aussi le tracé de la power stage dimanche. En attendant, Neuville a pris le large au classement et Meeke récupère la troisième place du général devant Ogier et Tänak qui perd deux places. Ostberg sort du top 10 suite à la perte de son aileron arrière.

Classement général après l’ES7 :

1 Neuville

2 Latvala +24.0s

3 Meeke +41.6s

4 Ogier +50.3s

5 Tänak +50.4s

6 Paddon +1m02.5s

7 Sordo +1m20.1s

8 Breen +1m42.0s

9 Evans +2m45.5s

10 Lefebvre +2m57.8s