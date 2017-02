Après la boucle matinale, les pilotes sont revenus à l’assistance, pour permettre notamment à Elfyn Evans de réparer la suspension abîmée lors de son contact avec un talus. La boîte de vitesses a été changée sur la Ford Fiesta d’Ott Tänak et sur celle de Mads Ostberg. Pour ce dernier, les choses se sont mal passées puisqu’il a pointé avec cinq minutes de retard à la sortie du parc fermé et a écopé de 50 secondes de pénalité !

ES5 - 18.47km

Sébastien Ogier perd du temps sur Jari Matti Latvala dans le premier secteur, ainsi que sur Ott Tänak qui semble avoir résolu ses problèmes ! L’Estonien signe le deuxième partiel le plus rapide parmi les trois hommes.

Ogier semble toujours jouer la prudence, Sordo signe le meilleur temps dans le premier intermédiaire mais perd une grosse poignée de secondes dans le deuxième. Evans signe deux premiers secteurs dans les mêmes temps que Sébastien Ogier.

Ce dernier en termine en 9’38"2, battu par Latvala en 9’33"4 ! Ce dernier est finalement devancé par Ott Tänak qui lui prend le meilleur temps pour trois dixièmes ! La Toyota est toujours dans le coup et Latvala a encore bien roulé. Sordo et Breen en terminent à respectivement une et trois secondes d’Ogier, tandis qu’Elfyn Evans signe un temps de 9’38"8.

Pendant ce temps, Paddon signe un très bon premier secteur et Neuville est le plus rapide dans le second ! La Hyundai i20 se comporte encore très bien et le Belge pourrait reprendre la tête du rallye dès la fin de cette spéciale. Il en termine en en 9’25"7 ! Il reprend 7.7s à Latvala et par la même occasion, la tête du rallye ! Hänninen roule pour la première fois de la journée dans des temps proches de ceux de Latvala tandis que Meeke est en retard sur les deux premiers secteurs et pourrait perdre le podium provisoire.

Paddon continue d’augmenter son rythme et pointe à sept dixièmes de Neuville dans le dernier secteur. Hänninen sort de la route et concède près de 30 secondes au meilleur temps ! Dommage pour le Finlandais qui semblait enfin se mettre dans le rythme. Il a percuté un arbre et fait face à des problèmes de refroidissement, ce qui va être compliqué pour la suite de la journée puisqu’il n’y a plus d’assistance.

Meeke en termine en 9’36"3 et cède le podium provisoire à Ott Tänak ! Mads Ostberg partira au milieu des WRC2 à cause de son retard en sortie de parc fermé. En attendant, Hayden Paddon signe le deuxième temps de la spéciale et remonte à la sixième place du classement général.

Classement général après l’ES5 :

1 Neuville

2 Latvala +3.8s

3 Tänak +23.5s

4 Meeke +25.5s

5 Ogier +27.7s

6 Paddon +41.3s

7 Sordo +46.3s

8 Breen +48.4s

9 Hänninen +1m4.1s

10 Ostberg + 1m37.7s

ES6 - 21.26km

Les trois premières spéciales de l’après-midi sont les mêmes que celles disputées lors de la boucle matinale et Thierry Neuville a entamé la deuxième partie de la journée comme la première, avec un scratch. Il part donc favori pour cette deuxième spéciale de l’après-midi.

C’est parti pour le deuxième passage dans cette spéciale de Hof-Finnskog, et Toyota confirme juste avant le départ l’abandon de Juho Hänninen suite à sa sortie de piste dans l’ES5. Mads Ostberg est en difficulté après que son aileron arrière s’est détaché à pleine vitesse dans la spéciale précédente, et son équipe a laissé un message aux spectateurs pour aider à retrouver l’imposante pièce.

Sébastien Ogier signe le premier temps de la spéciale en sa qualité d’ouvreur et l’accomplit en 10’12"6, soit huit dixièmes de mieux que lors du passage de la matinée. Latvala continue ses belles performances et s’empare immédiatement du meilleur temps provisoire en 10’08"7 ! Tänak s’intercale entre les deux hommes.

Sordo est en avance dans le premier intermédiaire mais perd finalement beaucoup de temps et boucle cette spéciale en 10’17"2, un chrono loin d’être suffisant. Derrière, Breen perd plusieurs secondes dans les deux premiers secteurs et Evans roule à une seconde d’Ogier. Neuville est en tête au premier intermédiaire tandis que Breen en finit avec plus de 25 secondes de retard sur Latvala !

Neuville continue à être le plus rapide pour moins d’une seconde devant le Finlandais dans le deuxième secteur. Evans perd à son tour du temps dans le dernier secteur et signe un temps de 10’16"2, soit une seconde de mieux que Dani Sordo.

Meeke est en avance au premier intermédiaire mais c’est Paddon qui fait le meilleiur temps dans ce premier secteur ! Neuville signe le meilleur temps provisoire en 10’06"4, soit 2.3s de mieux que Jari Matti Latvala ! La lutte tourne pour le moment à l’avantage du Belge qui possède désormais 6.1s d’avance au général.

Meeke gagne un peu de temps dans le deuxième secteur tandis que Paddon en perd, et les deux hommes sont quasiment dans le même temps à ce moment de la spéciale.

Paddon signe un temps de 10’10"2, cinq dixièmes de mieux que Meeke !

Classement général après l’ES6 :

1 Neuville

2 Latvala +6.1s

3 Tänak +28.6s

4 Meeke +29.8s

5 Ogier +33.9s

6 Paddon +45.1s

7 Sordo +57.1s

8 Breen +1m16.3s

9 Ostberg + 2m11.2s

10 Evans +2m19.4s