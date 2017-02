La dernière spéciale de la matinée se dispute sur une longueur de 24.88 kilomètres avant que les pilotes ne rejoignent l’assistance. Thierry Neuville va essayer d’enchaîner un troisième scratch d’affilée et de creuser encore un peu plus son avance sur ses deux poursuivants surprise, Latvala et Meeke.

Sébastien Ogier continue d’ouvrir et perd encore du temps sur Jari Matti Latvala, toujours aussi surprenant sur sa Toyota Yaris. Le Finlandais creuse directement l’écart sur Ogier dans le premier secteur, ce qui n’est pas le cas de ses poursuivants, hormis Tänak qui devance son équipier d’un petit dixième.

Sordo perd une grosse quinzaine de secondes dans le premier intermédiaire ! L’Espagnol a manqué une épingle et n’arrive pas à se remettre dans le rythme.

Tänak perd du temps dans le deuxième secteur tandis que Latvala continue à creuser l’écart ! Le Finlandais est à l’aise sur les routes scandinaves et se rappelle au bon souvenir de tous, lui qui a remporté sa première victoire en carrière en Suède il y a près de 10 ans.

Il en termine en 12’52"3, soit près de dix secondes de mieux qu’Ogier ! Derrière, Tänak accuse finalement du retard et limite la casse car il souffre en réalité d’un problème sur sa boîte de vitesses ! Il ne perd que trois secondes sur Ogier alors que Sordo en termine avec près de trente secondes de retard sur Latvala, tout comme Breen ! Les écarts se creusent sur cette quatrième spéciale.

Evans sort également de la route, il tape un talus de neige et crève à l’arrière. En retard de 18 secondes au second intermédiaire, il est à une minute de Latvala au troisième, et termine avec près de deux minutes de retard ! Voila déjà un candidat au podium en difficultés.

Neuville signe un meilleur temps qu’Ogier mais à près de dix secondes lui aussi de Latvala, le pilote Toyota a frappé fort !

Meeke concède quasiment quinze secondes sur Latvala, et Paddon et Hänninen près de vingt secondes ! Le classement va s’éclaircir alors que les pilotes se tenaient en quelques secondes ce matin. Ostberg en termine lui aussi dans le même temps que Kris Meeke et se voit relégué à quinze secondes de Latvala sur cette spéciale, que le pilote Toyota remporte ! C’est son deuxième scratch du rallye après la super spéciale d’hier, et il s’empare de la tête de l’épreuve devant Neuville et Meeke qui est déjà à près de 20 secondes au général.

Les pilotes vont maintenant revenir à l’assistance et l’équipe M-Sport a du travail sur la voiture d’Ott Tänak pour réparer le problème sur la boîte de vitesses et permettre à l’Estonien de défendre ses chances de podium cet après-midi.

Classement général après l’ES4 :

1 Latvala

2 Neuville +3.9s

3 Meeke +18.8s

4 Ogier +19.1s

5 Tänak +20.0s

6 Östberg +20.9s

7 Sordo +36.0s

8 Breen +36.9s

9 Hänninen +39.4s

10 Paddon +41.1s