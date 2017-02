Le rallye de Suède passe aux choses sérieuses ce matin avec la première longue spéciale, puisque la journée du jeudi avait été composée d’un shakedown et d’une super spéciale de moins de 2 kilomètres. Le premier des sept chronos du jours est long de 18.47 kilomètres et pour la journée, c’est Sébastien Ogier qui s’élance en premier, devant Jari Matti Latvala et Ott Tänak, soit l’ordre du classement du championnat du monde.

ES2 - 18.47km

La position d’ouvreur n’est pas favorable et Sébastien Ogier perd directement du temps sur ses rivaux, Latvala améliore les chronos du Français et se retrouve lui-même battu par Tänak. Dans ces conditions, les dernières WRC à s’élancer pourraient être avantagées, notamment les Hyundai de Neuville et Paddon mais aussi Ostberg, dernier pilote avec une WRC 2017 à prendre le départ.

Ogier boucle la spéciale en 9’48"0, Latvala le suit en 9’41"9 et Tänak fait encore mieux en 9’40"1. Breen est un peu plus lent et ne semble pas vouloir prendre de risque pour sa première journée au volant de la C3. Sordo s’intercale entre Latvala et Ogier tandis que Evans roule dans un rythme similaire à celui du Français. Il fait finalement mieux que Breen et Sordo avec un temps de 9’44"3.

C’est Thierry Neuville qui prend le meilleur temps après un très beau dernier secteur ! Le Belge repart dans le même esprit qu’au Monte Carlo et s’installe déjà en tête en 9’37"3, soit près de trois secondes de mieux que Tänak !

Paddon est légèrement plus lent que son équipier dans le premier secteur, ce qui n’est pas le cas de Meeke et Ostberg, peut-être un scratch à venir pour l’un des deux hommes !

Hänninen en termine plus lentement que Sébastien Ogier, à plus de 10 secondes de Neuville. Meeke en termine et prend la deuxième place provisoire à deux secondes de Neuville. Paddon rate son dernier secteur et fait à peine mieux que Sébastien Ogier en 9’46"5. Ostberg en termine à son tour et termine à près de cinq secondes de Neuville qui signe donc son premier scratch du rallye de Suède et se place directement comme l’un des favoris !

Classement général après l’ES2 :

1. Neuville

2. Tänak +3.0s

3. Meeke +3.4s

4. Latvala +4.0s

5. Östberg +5.5s

6. Sordo +7.5s

7. Evans +8.5s

8. Ogier +11.0s

9. Paddon +11.8s

10 Breen +11.8s

ES3 - 21.26km

C’est reparti pour la troisième spéciale chronométrée de ce Rallye de Suède ! Sébastien Ogier va encore balayer la route et pourrait de nouveau perdre du temps, mais le Français a choisi une approche prudente dès le shakedown hier et va certainement continuer à ne prendre aucun risque tant qu’il sera chargé d’ouvrir.

Latvala est plus rapide qu’Ogier, ce qui n’est bizarrement pas le cas de Tänak ! L’Estonien semble parti sur un faux rythme et pendant ce temps, Ogier en termine en 10’13"4. Latvala en termine lui en 10’10"9 et prend provisoirement la première place de la spéciale.

Tänak confirme son mauvais rythme et boucle cette ES3 en 10’19"0 ! Le pilote M-Sport explique avoir eu un petit souci de boîte de vitesses qui l’a distrait. Sordo fait moins bien qu’Ogier tandis que Breen prend la deuxième place provisoire de la spéciale en 10’12"6.

Neuville est en avance sur Ogier dans les deux premiers secteurs mais pas sur Latvala, tandis que Hänninen, Meeke et Paddon sont déjà en retard. Neuville prend finalement le meilleur temps de la spéciale pour six dixièmes de seconde sur Latvala ! Hänninen est pour le moment le moins rapide des pilotes conduisant une WRC 2017.

Meeke rend plus de cinq secondes et Paddon, manifestement très prudent, en perd 15 ! Ostberg perd également du temps et signe un 10’16"3 ! Neuville signe donc son deuxième scratch consécutif et renforce sa place en tête du rallye ! Il devance Latvala et Meeke tandis que les trois suivants se tiennent en six dixièmes !

Classement général après l’ES3 :

1 Neuville

2 Latvala +4.8s

3 Meeke +9.0s

4 Sordo +11.1s

5 Östberg +11.5s

6 Tänak +11.7s

7 Evans +13.2s

8 Ogier +14.1s

9 Breen +14.1s

10 Hänninen +25.1s