C’est déjà l’avant-dernière spéciale de ce rallye de Suède qui, jusqu’ici, tient toutes ses promesses ! Le trio qui était en lutte pour la victoire est quasiment devenu un duo, après l’erreur de Sébastien Ogier dans le premier virage de la spéciale précédente, disputée sur le même tracé que celle à venir.

En ce début de spéciale, Kris Meeke est à peine plus rapide que Valerij Gorban, au volant de sa Mini WRC, et semble avoir un problème. Il termine la spéciale en 12’11"5, soit six secondes de mieux que l’Ukrainien, et refuse de commenter sa spéciale.

La première WRC 2017 à rouler à un rythme normal est celle de Hayden Paddon, plus rapide au premier secteur. Evans et Breen, qui s’élancent derrière le pilote Hyundai, sont également en retard. Sur sa DS3 d’ancienne génération, Stéphane Lefebvre fait mieux que Kris Meeke dans cette spéciale et signe une nouvelle référence provisoire.

Paddon boucle la spéciale en 11’19"9, ce qui est un temps moins rapide que lors du premier passage où il avait été environ trois secondes plus vite. Evans rend 13 secondes à la meilleure référence provisoire alors que Breen est légèrement en retard sur Paddon. Seul Sordo arrive pour le moment à se tenir dans les temps du Néo-Zélandais.

Breen en finit avec 4.9s de retard et Sébastien Ogier, sans erreur cette fois, boucle le premier secteur dans le même dixième que Paddon ! Comme depuis le début du rallye, Tänak est légèrement plus rapide qu’Ogier sur ce même premier secteur, on attend maintenant le premier pointage de Latvala !

Sordo est également en retard à l’arrivée, il concède 2.7s à Paddon qui a très bien négocié sa fin de spéciale. Ogier accuse un dixième de retard sur ce dernier dans le deuxième secteur alors que Tänak est en avance de neuf dixièmes.

Latvala continue à être très à l’aise sur cette spéciale, il est en avance de 3.7s sur Tänak dans le premier secteur ! Ogier termine la spéciale en 11’21"0, soit 1.1s de retard sur Paddon. Le niveau de cette Hyundai et la vitesse de ses pilotes peuvent nourrir d’énormes regrets dans le camp coréen !

Latvala est en démonstration ! 6.9s au deuxième pointage ! Le Finlandais est en train d’aller chercher la première victoire de Toyota et la tête du championnat !

Tänak s’empare du meilleur temps en 11’15"4, alors que Neuville est dans des temps similaires à ceux de Gorban, ce qui laisse penser un problème sur la Hyundai du Belge.

Et Latvala passe la ligne en 11’06"3, soit 9.1s de mieux sur Ott Tänak ! Il porte son avance à 20 secondes sur Ott Tänak et près d’une minute sur Ogier ! C’est une démonstration de la part du Finlandais qui remporte son cinquième scratch du rallye, son deuxième de la journée.

Il ne reste désormais que la Power Stage à disputer, où cinq pilotes marqueront des points bonus. Jari Matti Latvala est à 16 kilomètres de sa première victoire au volant de la Yaris WRC !

Classement général après l’ES17 :

1 Latvala

2 Tänak +20.0s

3 Ogier +58.3s

4 Sordo +2m3.5s

5 Breen +2m36.0s

6 Evans +5m14.8s

7 Paddon +5m23.5s

8 Lefebvre +7m2.1s