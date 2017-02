Il reste donc trois spéciales dans ce dernier jour du rallye de Suède, et la lutte va opposer Jari Matti Latvala, Ott Tänak et Sébastien Ogier ! La plus importante concerne les deux premiers cités puisqu’ils ne sont séparés que par trois secondes.

Valerij Gorban est encore le premier à s’élancer sur les routes et c’est Kris Meeke qui suit et qui établit le premier temps de référence. Tandis que Hayden Paddon est plus rapide que le pilote Citroën dans le premier secteur, ce dernier signe un temps de référence en 11’18"2.

Elfyn Evans est victime d’un problème mécanique et ne roule pas plus vite que la Mini WRC de Gorban ! Ce n’est pas le cas de Breen et surtout de Sordo qui est le plus rapide au premier partiel !

Paddon prend le meilleur temps provisoire et n’est pas battu par Breen qui est légèrement plus lent que Meeke. Le Britannique ne va pas prendre de risque pour ramener des points à Citroën.

Sébastien Ogier fait un tête à queue dans le premier virage ! Le Français fait une erreur de celles dont il ne nous a pas habitués et perd un temps précieux qui pourrait l’éliminer de la course à la victoire puisqu’il a perdu une grosse quinzaine de secondes, minimum.

Sordo s’empare du meilleur temps provisoire alors que Tänak fait un bon premier secteur, toutefois plus lent que l’Espagnol. C’est en revanche Jari Matti Latvala qui est le plus rapide absolu dans le premier intermédiaire, le Finlandais veut aller chercher sa victoire !

Ogier en termine et Tänak également, l’Estonien s’empare du meilleur temps provisoire et reprend vingt secondes à son équipier. Latvala en termine à son tour en 11’06"9 ! Il reprend plus de sept secondes à Tänak et plus de 27 à Ogier !

"On m’a juste dit de me lancer et de piloter !" déclare-t-il juste après l’arrivée. Au général, il possède 10.9s d’avance sur Tänak et surtout, 43.6s sur Ogier qui vient sûrement de perdre le rallye. La deuxième spéciale sera le même tracé et démarrera à 9h55.

Classement général après l’ES16 :

1 Latvala

2 Tänak +10.9s

3 Ogier +43.6s

4 Sordo +1m47.2s

5 Breen +2m17.5s

6 Evans +4m48.4s

7 Paddon +5m9.9s

8 Lefebvre +6m20.6s

9 Tidemand +7m40.6s

10 Suninen +8m45.9s