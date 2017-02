Après l’annulation de la longue spéciale suite à des inquiétudes sur la sécurité des pilotes, compte tenu des hautes vitesses enregistrées, les pilotes commencent la boucle de l’après-midi par la deuxième spéciale disputée ce matin. Dans tous les cas, Ott Tänak avait remporté chacune des épreuves de la matinée et est revenu à dix secondes de Jari Matti Latvala !

ES13 - 15.87km

Encore une fois, Evans est le premier à signer un chrono parmi les WRC 2017 et signe le même temps que Sordo ce matin en 8’08"0. Breen est en revanche bien plus rapide et signe un 7’58"8 tandis que Sordo est un peu plus en difficulté.

Au premier secteur, Paddon est dans le coup après la réparation apportée à sa Hyundai qui n’avait plus de direction assistée ce matin. Avec un dernier secteur moins bon, le Néo-Zélandais fait moins bien que Breen.

La lutte pour la première place de la spéciale fait rage et Meeke devance Ogier au premier secteur, avant de concéder du temps au deuxième et de n’avoir que trois dixièmes de marge sur le Français.

Tänak est plus rapide que les deux hommes dans le premier secteur, Ogier en termine en 7’53"1 et bat finalement Meeke ! Ce dernier n’est pas loin mais concède toutefois 1.2s au quadruple champion du monde.

Latvala est le plus rapide dans le premier secteur ! Le pilote Toyota semble avoir retrouvé sa confiance contrairement à ce matin et devance même Neuville d’une petite seconde à ce moment de la spéciale.

Tänak en termine et prend le meilleur temps en 7’52"0 ! C’est plus de dix secondes plus rapide que ce matin, et compte tenu de l’amélioration des conditions, on peut comprendre les craintes concernant l’ES12 qui avait été disputée ce matin à 137.9km/h de moyenne !

Meilleur temps pour Latvala ! Le Finlandais en termine en 7’50"9 et repasse au dessus des dix secondes d’avance sur Tänak pour la deuxième place ! Neuville prend la troisième place de la spéciale avec un petit dixième de retard sur l’Estonien.

Les chronos étant très serrés dans ce passage, le classement général n’est pas bouleversé, mais Latvala remporte son troisième scratch du rallye, ce qui commence à sérieusement compter ! Breen se rapproche de Sordo et Paddon repasse devant Lefebvre.

Classement général après l’ES13 :

1 Neuville

2 Latvala +31.6s

3 Tänak +41.9s

4 Ogier +57.2s

5 Meeke +1m12.5s

6 Sordo +2m11.5s

7 Breen +2m32.8s

8 Evans +4m03.0s

9 Paddon +5m22.5s

10 Lefebvre +5m57.0s

ES14 - 14.27km

Les pilotes sont de retour sur la spéciale qui comporte Colin’s Crest, et Elfyn Evans est le premier à passer ce grand saut au volant d’une WRC de 2017, mais le Britannique est prudent, comme il l’est depuis le début de la spéciale. Il faut dire que lors des premiers mètres de la spéciale, il a failli sortir de la route et percuter un talus. Il ne devance Lefebvre que de 2.6s.

Breen attaque très fort mais semble avoir des difficultés à maîtriser sa C3, il se plaint d’ailleurs à l’arrivée de problèmes pour contrôler l’arrière de la voiture. C’est toutefois un temps de 8’21"0 pour le pilote Citroën qui s’empare provisoirement du meilleur temps.

Sordo est dans le même dixième que Breen dans le premier secteur tandis que Paddon rend une poignée de secondes aux deux hommes au même endroit du parcours. Sordo en termine finalement avec 1.3s d’avance et se plaint à son tour du manque d’adhérence dans la spéciale.

Paddon passe à son tour la ligne d’arrivée et concède près de huit secondes face à Sordo, mais il a le désavantage de découvrir réellement les spéciales puisqu’il n’avait pas de direction assistée ce matin.

Ogier est nettement en avance au premier secteur puisqu’il possède sept secondes de marge sur Sordo !

Et sortie de route pour Kris Meeke ! La voiture a glissé avant un virage à gauche et a tiré à droite en contrebas de la piste pour aller s’écraser dans un talus de neige. La C3 WRC est plantée dans la neige et il va être difficile de l’en sortir. Meeke est incorrigible !

Le public essaie de sortir la Citroën de ce mauvais endroit, mais la voiture est plantée sur un rocher ou sur un arbre qui l’empêche de reculer. S’il arrive à repartir, il faudra encore voir les dégâts qu’a subi la voiture puisqu’elle a arraché deux arbres au passage.

Ogier prend le meilleur temps provisoire de la spéciale en 8’10"8 ! Le Français est sur un très bon rythme depuis ce matin et Tänak est en retard au premier intermédiaire. C’est finalement avec 2.3s de retard sur son équipier que l’Estonien termine la spéciale !

Neuville et Latvala sont sur la spéciale tandis que la voiture de Meeke est toujours coincée ! Latvala est en retard sur Ogier mais aussi sur Tänak au premier intermédiaire, ce qui pourrait resserrer l’écart entre les deux hommes dans la lutte pour la deuxième place !

Il perd finalement six secondes sur Tänak, ce qui ramène l’écart à moins de cinq secondes entre les deux hommes ! Dans le premier secteur, Thierry Neuville signe le même temps que Sébastien Ogier. Latvala avoue avoir nettement ralenti à l’endroit où Meeke est sorti pour éviter un suraccident.

Meeke est reparti et la voiture roule de nouveau très bien, mais le Britannique a perdu près de dix minutes ! Thierry Neuville signe finalement le meilleur temps de la spéciale, son premier de la journée, et confirme son statut de leader de l’épreuve en reprenant 12 secondes à Latvala !

Classement général après l’ES14 :

1 Neuville

2 Latvala +43.3s

3 Tänak +47.6s

4 Ogier +1m0.5s

5 Sordo +2m23.7s

6 Breen +2m46.3s

7 Evans +4m23.9s

8 Paddon +5m42.6s

9 Lefebvre +6m20.5s

10 Tidemand +7m15.5s