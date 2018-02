Thierry Neuville a conservé la tête du Rallye de Suède après une matinée pleine de suspense, marquée par des changements dans le top 4 à l’arrivée de chaque spéciale.

Après la spéciale de Torntorp, Neuville a d’abord réparé la commande semi-automatique de la boite de vitesses de sa Hyundai i20. Puis il est parti en tête-à-queue dans Hagfors avant de reprendre le dessus en réalisant le meilleur temps dans Vargasen.

Le Belge est rentré au parc d’assistance de Torsby avec 5"9 d’avance sur Craig Breen. Il s’agit du plus gros écart constaté depuis qu’il a pris la tête hier matin.

"J’ai fait un 360°, il n’y avait rien que je puisse faire pour l’éviter. Je suis presque certain qu’Andreas (Mikkelsen) a détruit un mur de neige juste avant moi", a expliqué Neuville. "Craig va très vite mais pour l’instant je sens que je contrôle la course."

Effectivement, Mikkelsen était parti en tête-à-queue deux minutes plus tôt et au même endroit. "J’ai dû perdre quinze secondes. J’ai touché le mur de neige, la voiture s’est mise en travers et j’ai dû passer la marche arrière", a raconté le Norvégien, passé de la deuxième à la quatrième place, puis à la troisième après Vargasen.

Mikkelsen est pointé à 11"7 de Breen. L’Irlandais a rendu une copie parfaite ce matin et il est visiblement le seul à pouvoir s’immiscer entre les Hyundai.

C’est Hayden Paddon qui complète le top 4 à 1"6 de Mikkelsen. Le Néo-Zélandais attend impatiemment le second passage dans les spéciales.

"J’ai eu du mal à trouver le bon compromis dans mon niveau d’attaque. Nous savions que ce serait difficile ce matin car nos réglages étaient trop agressifs. Mais ce sera mieux cet après-midi. Il faut que nous soyons patients", a dit Paddon.

Mads Østberg est cinquième à seulement 2"3 de Paddon. Le Norvégien a peiné à trouver de la confiance après avoir changé les réglages de sa C3. Cela ne l’a pas empêché de faire le saut le plus spectaculaire à Colin’s Crest, dans la spéciale de Vargasen.

Les Toyota d’Esapekka Lappi et Jari-Matti Latvala sont sixième et septième. Le second nommé a perdu du temps dans un mur de neige de Vargasen, qui a également piégé Henning Solberg et Sébastien Ogier.

Après Torntorps, Ott Tänak a réalisé un autre scratch dans Hagfors. L’Estonien est passé en huitième position, devant Teemu Suninen qui a perdu trois places en commettant deux erreurs. Kris Meeke complète le top 10.