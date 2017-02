Après la longue ES9, ce sont deux spéciales qui totalisent une trentaine de kilomètres qui sont au programme avant de revenir à l’assistance. Tänak a

ES10 - 15.87km

Gorban et Lefebvre s’élancent encore les premiers et Evans est de nouveau le premier à établir un chrono de référence en 8’20"2, bien que Lefebvre soit à moins de dix secondes du Gallois !

Breen et Sordo sont en avance sur Evans au premier secteur tandis que Paddon, qui a quand même pris le départ de la spéciale, est plus lent que Gorban ! Comme dans l’ES9, Breen bat Evans et voit Sordo battre son temps pour établir le temps de référence en 8’08"0.

Paddon en revanche, termine avec un minute de retard sur son équipier, soit un temps plus lent que Gorban. La spéciale est composée de nombreux virages serrés et l’addition est salée. "J’ai simplement essayé d’arriver au bout de la spéciale, j’ai l’impression que mes bras sont en train de tomber" déclare le pilote.

Ogier prend de nouveau le meilleur sur les pilotes passés précédemment en 8’03"9 mais comme dans la spéciale précédente, Tänak est en train de faire mieux que son équipier. Et comme dans la spéciale précédente, Meeke fait moins bien que les deux hommes et échoue à neuf dixièmes de Dani Sordo.

Tänak prend le meilleur sur Ogier pour neuf dixièmes ! Son temps de 8’03"0 n’est pas battu par Latvala qui concède deux secondes, ni par Neuville qui échoue à un dixième !

Le classement général ne bouge pas, Tänak continue de grappiller seconde après seconde sur Latvala, et Paddon est le seul à perdre une place au général.

Classement général après l’ES10 :

1 Neuville

2 Latvala +33.2s

3 Tänak +45.8s

4 Ogier +55.3s

5 Meeke +1m8.2s

6 Sordo +1m54.5s

7 Breen +2m15.7s

8 Evans +3m31.9s

9 Paddon +3m58.6s

10 Lefebvre +4m40.5s

ES11 - 14.27km

Cette ES11 est celle de Vargâsen, dans laquelle se trouve le célèbre saut de Colin’s Crest ! Nommé comme cela en hommage à Colin McRae, il a enregistré la longueur record de 45 mètres de saut avec Eyvind Brynildsen. Il se dit que ce record pourrait être battu compte tenu des performances des nouvelles WRC.

Le déroulement de la spéciale est le même que les deux premières de la journée avec Evans qui signe le premier temps de référence, encore une fois pas très loin devant Lefebvre. Breen et Sordo améliorent à la suite du Gallois et l’Espagnol signe la vraie première référence en 8’27"1.

Les problèmes ne s’arrangent pas pour Hayden Paddon qui roule de plus en plus lentement et concède plus de 40 secondes à Sordo dans le premier secteur ! Le Néo-Zélandais souffre au volant et dispute les derniers kilomètres avant que le problème ne puisse être résolu.

Il en finit avec 1’11"2 de retard au moment où Ogier signe le premier secteur le plus rapide ! Ogier signe un temps de 8’25"4 et devance encore une fois Meeke qui s’intercale entre le Français et Sordo.

De nouveau, Tänak signe le meilleur temps ! Il signe un 8’20"7 alors que Neuville et Latvala ne semblent pas en mesure de le battre. C’est le cas, les deux hommes échouent à plus de trois secondes de l’Estonien qui est invaincu dans cette boucle matinale !

Neuville conserve son avance au général tandis que Tänak continue sa folle remontée sur Latvala pour le gain de la deuxième place. Plus loin, Stéphane Lefebvre a dépassé Hayden Paddon pour le gain de la neuvième place.

L’annonce tombe à la fin de l’ES11 : la spéciale suivante est annulée ! Les pilotes devaient emprunter de nouveau les 31 kilomètres de l’ES9, mais compte tenu des vitesses atteintes, elle est annulée pour raisons de sécurité. C’est la première fois que les vitesses de ces WRC nouvelle génération est mise en cause et provoque un élan de craintes.

Classement général après l’ES12 :

1 Neuville

2 Latvala +32.8s

3 Tänak +42.0s

4 Ogier +56.2s

5 Meeke +1m10.3s

6 Sordo +1m57.1s

7 Breen +2m26.1s

8 Evans +3m47.1s

9 Lefebvre +5m02.0s

10 Paddon +5m14.2s