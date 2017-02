Alors que la nouvelle génération de F1 est progressivement révélée depuis le début de cette semaine, Hans-Joachim Stuck est ravi de ce qu´il voit.

Jusqu´à présent, Williams, Sauber, Renault et depuis hier Force India ont présenté leurs nouvelles voitures, qui devraient être plus rapides de plus de 5 secondes au tour par rapport à celles de 2016.

« C´est la bonne direction » a assuré l’ancien pilote de F1 allemand.

« Plus large, plus rapide, plus de puissance, cela aide le pilote à revenir au premier plan. »

Mais l´homme de 66 ans rappelle que le sport a tout de même encore du chemin à faire. Un bon début serait, selon lui, un prix des billets moins élevé pour les fans. Il prend l´exemple de l´Allemagne, qui ne figure pas au calendrier cette année.

« Pour moi, c´est impensable » dit Stuck.

« La première chose à faire et de baisser le prix des tickets, et la deuxième est d´offrir plus aux fans. En 2014, il y avait 50.000 spectateurs à Hockenheim pour la F1, mais à 140 km de là, il y en avaient 140.000 pour une course de camions. Pourquoi ? Parce que c´était abordable, que vous pouvez tout voir de près et aussi parce que c´était un bon spectacle. »