En dépit d’une première semaine d’essais hivernaux compliquée, Lance Stroll se sent prêt pour ses débuts en Formule 1, ce week-end à Melbourne. Le Canadien arrive en Formule 1 à un jeune âge mais ne s’inquiète pas et se fixe des objectifs intelligents.

"La préparation s’est bien passée, nos essais de Barcelone étaient bons, nous avons énormément roulé lors de la deuxième semaine" explique-t-il. "Je veux disputer une année solide, sans problèmes et je veux surtout apprendre, donc je ne pense pas que chiffrer un objectif serait une bonne approche".

"Je vais prendre les courses les unes après les autres, j’aurai énormément à apprendre et à comprendre et je vais écouter les personnes qui me conseilleront".

Certains pilotes et observateurs ont craint que Stroll ne se soit lancé en Formule 1 lors de la pire année, avec tous les changements techniques et vu la difficulté de pilotage de ces monoplaces.

"Je ne sais pas, je vais essayer de faire de mon mieux, je ne veux pas savoir si ce sera positif ou négatif, c’est comme ça, et ce nouveau règlement sera pour tout le monde. C’est ma première année et je vais devoir apprendre mon métier".

Aux côtés de l’un des pilotes les plus expérimentés du paddock, Stroll aura plus un mentor qu’un adversaire, mais le Canadien ne veut pas non plus que Massa lui serve de professeur.

"Il n’est pas là pour être mon coach" assure-t-il. "C’est un compétiteur comme nous tous et une fois qu’il enfile son casque, il est comme tout le monde. Nous fixons tous des objectifs personnels et tout le monde est dans une situation différente, mais toutes les équipes ont deux pilotes qui visent la même chose, à savoir finir le plus haut dans le classement".

"Ca ne change rien à mes objectifs qui sont différents de certains jeunes pilotes. Je veux simplement me concentrer sur mon pilotage et faire du mieux que je peux, ce que j’ai toujours fait, et ça ne changera pas" conclut-il.