Lance Stroll a tenu à répondre aux critiques formulées par Jacques Villeneuve, le champion du monde 1997, à son encontre.

Le jeune pilote québécois, qui a marqué ses premiers points à Montréal avant de signer un podium inattendu à Bakou n’a que faire des propos de l’ancien champion du monde de F1, qu’il juge constamment "négatif".

"Ce podium est dans le top- des moments les plus déterminants de ma carrière jusqu’ici, avec ceux en F3 et F4," dit-il à la presse. "C’était l’une de mes meilleures journées en carrière, et ça me donne de la confiance pour l’avenir."

"Je me fous de ce qu’il dit. Jacques est toujours négatif ; il trouve toujours des choses à dire, même avec (Sebastian) Vettel et (Lewis) Hamilton. Il trouvait correct l’accrochage qu’ils ont eu à Bakou, même si plein de monde pense le contraire. Je préfère me concentrer sur mes affaires."

"Il ne m’encourageait pas vraiment déjà l’an dernier, lorsque j’ai conquis le championnat de la F3, et c’était la même chose lors des premières courses en F1 cette saison, alors que j’éprouvais des difficultés. Ce n’était donc pas surprenant d’entendre ses propos. Mais c’est comme ça ; ça ne me dérange pas. Le plus important, c’est que je sois heureux, et que les gens qui m’entourent le soient tout autant."

Stroll pense déjà à la prochaine course, le Grand Prix d’Autriche, un circuit qu’il connait bien.

"Dès la première séance d’entraînement, je n’aurai pas à me préoccuper d’apprendre à connaître la piste, donc c’est bien. Mon niveau de confiance est très élevé. Maintenant, il s’agit de rester positif, de continuer à travailler et à faire de mon mieux en Autriche pour marquer de bons points."

"Les résultats au Canada et à Bakou l’ont montré. Ce ne sera pas comme ça à tous les week-ends, mais je ne crois pas que je ça me prendra un an ou deux avant de répéter ça. Je prends une course après l’autre."