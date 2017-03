Lance Stroll a tenu à répondre aux critiques après ses sorties de piste à répétition lors de la première semaine d’essais à Barcelone.

Le Québécois a notamment endommagé un châssis, privant Williams de tests lors de la 4e et dernière journée, se déroulant sur piste mouillée.

"J’avoue que ça s’est mal terminé," déclare Stroll au Journal de Montréal. "Mais je considère avoir connu une journée productive avant qu’il se passe... quelque chose dans la voiture. Plus la journée avançait, plus j’étais à l’aise. Des sorties de piste, ça arrive. D’autres n’y ont pas échappé non plus. On tente des expériences et quelques fois, on écope."

"Moi, je suis très loin d’être découragé. Il ne faut pas perdre la tête. L’important, c’est d’oublier ce qui s’est passé et de retenir les points positifs. J’ai seulement hâte d’embarquer dans la ­voiture à nouveau."

Quant aux critiques concernant son expérience ou son jeune âge, Stroll est clair.

"Je sais que je suis prêt. J’ai remporté des championnats avant d’arriver ici. Je n’ai aucun doute que j’ai mérité ma place en F1. Pour obtenir la Super licence, il faut avoir gagné et accumulé les 40 points exigés. Ce que j’ai fait. Des gens ont droit à leur opinion. Je ne lis pas ce qu’on écrit à mon sujet. Mon boulot c’est de piloter une voiture de course. J’ai travaillé fort pour parvenir à la F1. Ce n’est certes pas le fruit du hasard. Il faut être patient comme ­partout ailleurs avant de réussir."

Plusieurs pilotes ont apporté leur soutien à Stroll, dont Lewis Hamilton. Le Britannique a souligné que les monoplaces plus exigeantes cette année n’était toutefois pas un avantage pour débuter en F1.

"Moi, je ne pense pas de cette façon," répond Stroll. "C’est certain que je manque d’expérience, mais je ne me sens pas dépaysé même si les voitures ont une adhérence exceptionnelle et se montrent encore plus rapides dans les virages qu’auparavant. La F1 est le summum du sport automobile et je m’y suis préparé en conséquence. Il n’y a aucune inquiétude de ma part de pouvoir performer dans ce nouvel environnement."