2018 se prépare en 2017. Williams, écurie privée qui n’a pas les moyens de Red Bull, Ferrari, ou Mercedes, doit donc commencer dès à présent à développer sa voiture de l’an prochain, pour éviter de prendre trop de retard.

Les ressources de Williams seraient même déjà passées en grande partie sur le programme de 2018, maintenant que l’écurie de Grove est largement distancée par Force India.

« Calmons-nous, progressons étape par étape » a plaisanté Lance Stroll dans le paddock de Budapest.

« Pour le moment, je suis concentré sur le championnat et sur mon propre développement. C’est vrai qu’il y a un groupe de personnes fantastiques qui sont arrivées dans notre équipe, comme Paddy, et elles travaillent déjà sur le projet de 2018. Je crois que ce groupe de personnes est très solide et je crois qu’il construira une voiture très compétitive. »

On devrait ainsi voir le véritable apport de Paddy Lowe, l’ancien directeur technique de Mercedes, à compter de l’an prochain. Les développements à venir cette saison ne seront-ils donc que marginaux pour Williams, alors que les menaces Toro Rosso, Haas et Renault sont toujours vives ?