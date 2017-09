Williams partait en fond de grille aujourd’hui mais grâce aux nombreux abandons, Lance Stroll a pu remonter jusqu’à la 8e place. Solide, comme à Bakou, le jeune Canadien a marqué quatre bons points, même si son rythme n’était pas formidable.

« C’était une course fantastique. Il pleuvait au début donc capitaliser sur le départ, dépasser, et vraiment remonter dans le peloton en raison des erreurs des autres, c’était fantastique dans ces conditions délicates. Ensuite, après cela, nous avons eu une course solide. Nous sommes restés calmes. J’ai fait une erreur en laissant passer Stoffel Vandoorne, j’ai simplement bloqué mes pneus au virage 7 et il est passé, mais l’un dans l’autre c’est un résultat fantastique. »

Felipe Massa partait lui aussi de loin, mais une stratégie pour le moins erratique, si ce n’est incompréhensible, l’a empêché de rentrer dans le top 10.

« Je suis déçu. Tout d’abord, j’ai démarré avec les mauvais pneus, mais c’était ma décision. Beaucoup de voitures ont fait le même choix que moi, d’autres non. C’était ma faute. Ensuite, je n’étais nulle part sur la piste, j’étais très lent. Quand la voiture de sécurité est arrivée, j’ai demandé à m’arrêter mais l’équipe m’a laissé en piste. Ils disaient que la piste pourrait peut-être sécher. J’étais à l’arrière, donc c’était ma seule chance pour la course. A la fin, je suis resté en piste. J’étais si lent… ma course était finie. Je suis déçu, mais pas pour l’équipe, car Lance a réussi à marquer des points. Oui, ça aurait pu être pire, étant donné notre position de départ. Ce n’est pas mauvais pour l’équipe, mais c’est un désastre pour moi. »