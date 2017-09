Un pilote est en train de se distinguer de plus en plus par son talent naturel, un pilote fortement critiqué pourtant en début de saison : Lance Stroll.

La jeune recrue de Williams semble apprendre de ses erreurs et montrer qu’elle sait profiter de conditions difficiles pour signer de bons résultats au volant d’une FW40 Mercedes très moyenne cette saison.

Ce fut encore le cas à Singapour selon Ross Brawn, le manager sportif de la Formule 1.

"Il semble que, quand il pleut, nous ayons un nouveau nom à surveiller : Lance Stroll. En qualifications à Monza, beaucoup de personnes, moi y compris, ont été très impressionnées par son niveau de pilotage sous la pluie, dans des conditions difficiles," dit-il.

"Son habileté à piloter sous la pluie lui a permis de devenir le plus jeune pilote à partir en première ligne d’un Grand Prix en Italie. Et, à Singapour ce dimanche, Lance a de nouveau montré son talent quand la piste est glissante et piégeuse."

"Il est parti de l’avant-dernière ligne, il n’a pas fait une erreur au départ et il a progressé peu à peu dans le classement jusqu’à la 8e place en se contentant d’un seul train de pneus intermédiaires, avant d’être l’un des premiers à affronter la piste séchante en slicks."

"Et tout cela s’est déroulé sur un circuit sur lequel il n’avait jamais roulé auparavant, et qui ne convenait pas vraiment à sa Williams. Sa performance a été naturellement un peu passée sous silence par ce qui s’est passé en tête de la course mais Lance est train de prouver, discrètement mais rapidement, qu’il mérite vraiment sa place en Formule 1."

Voilà des bons mots de la part d’une des personnalités les plus reconnues du paddock qui feront certainement plaisir au Québécois !