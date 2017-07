Depuis le début de la saison, l’ancien retraité éphémère, Felipe Massa, semble défier le temps. Le Brésilien est toujours compétitif et prend du plaisir cette saison, au point de souhaiter rester à Grove l’an prochain. Sa patronne, Claire Williams, est-elle surprise par le niveau affiché par son pilote numéro 1 ? Souhaiterait-elle le conserver en 2018 ?

« N’importe quel pilote qui aurait les performances actuelles de Felipe ferait inévitablement l’affaire pour un baquet l’an prochain. Mais pour nous, il est trop tôt pour avoir ce genre de conversations. Nous avons suffisamment de sujets sur lesquels nous concentrer et franchement, actuellement, avec notre rythme de course, et notre bataille face à Force India - ils ont creusé un gros écart sur nous - le line-up pour 2018 n’est pas tout en haut de notre agenda. »

Claire Williams a-t-elle aussi espoir de revoir Valtteri Bottas revenir chez Williams l’an prochain – dans le cas où Mercedes ne le prolongerait pas ?

« Il a mis les voiles ! Il fait vraiment un travail formidable. C’est vraiment génial de le regarder. Et c’est bon de voir qu’il a pu grimper dans une équipe qui peut lui donner tout ce dont il a toujours voulu. »

Toto Wolff a récemment félicité Williams, en déclarant que l’écurie était un parfait vivier pour faire grandir les talents. Mais Claire Williams en voudrait encore plus.

« Nous ne voulons pas seulement être une pépinière de talents, nous voulons utiliser ces talents pour nous-mêmes. Et nous y arriverons. »

Le dernier de ces talents est Lance Stroll. Même si le Canadien a souffert en début de saison, il a tout de même signé un podium à Bakou et montre de clairs signes d’amélioration. Et quand il s’agit de parler du jeune pilote canadien, Claire Williams devient subitement plus prolixe et dithyrambique.

« Je pense que tout est une question de travail et de détermination. Je sais que c’est facile à dire, mais si vous voulez vraiment réussir quelque chose, vous devez travailler dur. Et Lance jusqu’à présent, a fait tout ce que nous voulions qu’il fasse. Nous avions dit que nous voudrions voir des progrès pendant cette saison. Et quand vous regardez ses premières courses, il fallait surtout qu’il se familiarise avec la voiture. Il a démontré sa force de caractère et sa personnalité alors qu’il était soumis à une pression intense. Il a eu beaucoup plus de pression que la plupart des rookies, et il est resté simplement concentré. Il a pu s’améliorer week-end après week-end. Et finalement, c’est arrivé avec cet incroyable tournant, à Bakou. Nous avons toujours su que nous avions un bon talent avec Lance, maintenant, tout le monde le sait. »

« Quand il a reçu tant de critiques après ses six premières courses, alors, j’ai toujours dit, regardez Vettel, Ricciardo ou Räikkönen. Ils n’avaient pas fait une bien meilleure première moitié de saison en F1 ; ils avaient eu des résultats similaires. Au Canada, nous avions déjà eu un bon aperçu des choses à venir, mais son résultat à Bakou fut simplement phénoménal. Et il a obtenu ce résultat par ses propres mérites. Ce fut un peu dommage de ne pas le voir finir 2e, mais au bout du compte, peu importe. Ce fut son premier podium, c’était tout ce qui importait. Et pour être honnête, personne chez nous ne s’attendait vraiment à ce que ce premier podium arrive dès sa première saison, mais c’est arrivé. Il se peut très bien que nous ayons avec nous une superstar du futur. »