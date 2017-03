Le retour de Felipe Massa chez Williams représente une excellente solution au départ de Valtteri Bottas, d´autant plus que l´équipe de Grove aligne cette année un pilote qui n´a pas encore fait ses armes en Formule 1, Lance Stroll.

Avec le nouveau règlement, les débuts du Canadien risquent de s´avérer encore plus laborieux, avec des monoplaces plus difficiles à conduire. Stroll s´est d´ailleurs signalé par trois sorties de piste à Barcelone cette semaine !

Mais le pilote 18 ans tient à mettre les choses au clair concernant son coéquipier expérimenté, que beaucoup qualifient de mentor pour lui.

« Je pense que mentor n´est pas le bon mot. Felipe donne le meilleur de lui-même pour lui, comme chacun d´entre nous. »

Cependant, Stroll reconnaît que d´avoir Massa comme coéquipier est un avantage non négligeable.

« Il a déjà vécu tout cela si souvent, donc c´est une bonne chose qu´il soit ici et qu´il continue d´aider l´équipe. Je peux en tout cas apprendre beaucoup de lui. »

Le rookie rappelle que ce n´est pas la première fois qu´il a affaire au Brésilien. Il apprécie beaucoup son aîné.

« Je le connais de notre temps passé ensemble chez Ferrari, Felipe est un gars ouvert, avec un bon esprit d´équipe. Il est sincère et honnête, on ne peut pas souhaiter plus de son coéquipier. »

Stroll n´a pourtant pas l´impression qu´il bénéficie d´un soutien particulier de Massa. Il ne compte d´ailleurs pas « demander de conseil particulier ». Il tient avant tout à se concentrer sur lui-même.

« Je vais faire mon travail, parce que ce n´est pas la tâche de Felipe de le faire pour moi. »

Lors des discussions entre les pilotes, les données de la voiture sont bien entendu partagées, mais Stroll garde en tête la dure loi de la Formule 1.

« Nous nous poussons l´un l´autre parce que chacun veut battre l´autre. »