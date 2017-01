Lance Stroll ne compte pas se fixer d’objectifs précis pour sa première saison en Formule 1 chez Williams.

Le champion de Formule 3 en titre va débuter dans une équipe compétitive, capable de jouer les points et peut-être même plus si la FW40 est compétitive.

"Il est difficile de dire ce que je peux faire lors de ma première saison. Cela dépend de beaucoup de choses," déclare Stroll au salon Autosport International.

"Tout dépendra d’abord de la compétitivité de la voiture. Personne ne sait encore où nous serons."

"De mon côté, je ne peux que me concentrer sur moi-même et mon travail : prendre les courses les unes après les autres, les tours les uns après les autres. Je ne veux pas me mettre de fausses attentes dans mon esprit."

"Je vais devoir attendre pour savoir quels sont les domaines où je dois le plus progresser, là où ça se passe déjà bien, là où j’ai des choses à ajuster, et ce week-end après week-end."

"Selon moi, c’est la meilleure approche à avoir, c’est comme cela que j’ai abordé chaque championnat précédemment et il en va de même pour la Formule 1."

"Je ne veux pas me fixer d’objectifs particuliers, d’objectifs que je ne pourrais pas atteindre. Je vais prendre les choses les unes après les autres et je verrai bien où cela me mène."