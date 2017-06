Lance Stroll vit des débuts compliqués en Formule 1, comme beaucoup le lui avaient prédit, puisqu’il a échoué cinq fois sur six en Q1 et qu’il n’a pas marqué un seul point. Selon lui, viser directement les points serait une approche trop ambitieuse qui lui ferait confondre vitesse et précipitation.

"J’ai des objectifs sur lesquels je dois progresser, mais ce n’est pas trop au sujet de ma position à l’arrivée" explique Stroll.

"Je ne pense pas au Canada en me disant que je dois finir dans les points car ce serait la mauvaise approche. J’y pense en me demandant quelles sont mes faiblesses et je regarde comment progresser dans ces domaines, en espérant que ça fasse venir les points".

"C’est comme cela que je travaille, je ne fixe pas d’objectif final, je préfère me concentrer sur les étapes et les tâches nécessaires pour y parvenir, en espérant que les points viennent. C’est comme ça que j’ai travaillé tout au long de ma carrière. Je n’avais pas d’attentes car je savais que ce serait compliqué et je ne me suis pas mis d’objectif précis de résultat en tête. Je me suis forcé à avoir l’état d’esprit pour prendre les courses les unes après les autres".

Stroll ajoute que Williams le soutient avec plaisir en sachant que leur partenariat, certes motivé par l’atout financier que représente le père du jeune pilote, est construit sur plusieurs années.

"J’ai 18 ans et c’est une année compliquée en F1. Je pense que l’équipe a un projet plus vaste que simplement penser à la prochaine course. Je pense que c’est comme ça qu’il faut y réfléchir. Si l’on se concentrait uniquement sur le résultat, on n’optimiserait pas chacune des tâches sur lesquelles nous voulons travailler. Il faut avoir une vision plus globale".

"Nous allons évidemment à Montréal dans le but de travailler aussi dur que possible et de faire de notre mieux, comme à chaque fois, mais si nous pensons toujours à marquer des points, nous oublions les choses que nous devons faire pour y arriver" conclut le plus jeune pilote du plateau.