On ne savait plus où donner de la tête aujourd’hui à Bakou entre les voitures de sécurité, les accrochages, les pannes, le drapeau rouge et les différentes pénalités…

Mais lorsque nous avons eu deux minutes pour reprendre nos esprits, on s’est rendu compte que le jeune Lance Stroll pouvait terminer cette course folle sur le podium. Rien de moins !

Même lui ne réalise pas encore. "Je ne trouve pas mes mots pour l’instant," déclare le jeune canadien. "Je ne réalise pas encore ce qui m’est arrivé. Cette course a été chaotique, il y a eu de nombreux accrochages, mais pas pour moi. J’ai gardé mon sang-froid en essayant d’aller jusqu’au bout. J’avais un bon rythme."

"Valtteri (Bottas) m’a dépassé à la fin, c’est certainement l’une des arrivées les plus serrées de tous les temps. Nous avons franchi la ligne d’arrivée côte à côte. Je n’ai jamais imaginé avant que ce week-end commence que j’allais terminer sur le podium, c’est vraiment incroyable !"

"Le sport automobile, c’est souvent une question d’amour/haine. Nous avons eu quelques courses très difficiles, mais les deux dernières ont été incroyables pour moi. Mes pieds ne touchent plus le sol actuellement," ajoute Lance Stroll.