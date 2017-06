Lance Stroll connait pour le moment une adaptation extrêmement difficile à la Formule 1. Jamais dans le rythme de son coéquipier Felipe Massa, il peine à tenir la comparaison avec les rookies que furent, en leur temps, Lewis Hamilton ou Max Verstappen.

Le Canadien est passé directement de la F3 à la F1 : l’écart n’était-il pas trop grand ?

« Toute l’expérience F1 est bien sûr unique et spéciale » reconnaît le jeune pilote Williams, « les nouvelles voitures sont définitivement des bêtes à conduire. Ces nouvelles règles ne sont pas faciles à apprivoiser, mais c’est un bon défi. Je pense que tous les pilotes prennent plaisir à relever ce défi… Et toute cette expérience, voyager autour du monde, chaque week-end de course, c’est vraiment incroyable. »

Lance Stroll se fixe-t-il des objectifs d’ici la fin de la saison ? Le Canadien, prudent, préfère ne pas donner de cible chiffrée…

« Je veux simplement continuer à m’améliorer, course après course. Je veux être plus rapide, obtenir des meilleurs résultats pour l’équipe, mais pour ce faire, je dois simplement me concentrer sur moi. Je ne peux pas mettre un chiffre dans ma tête et me dire, je veux être 5e ou 6e, je dois me concentrer sur chaque petite chose dont j’ai besoin, et ensuite, tout viendra ensemble. Je veux arriver à la fin de la saison, regarder en arrière et n’avoir aucun regret. »

Comment se passe la relation entre les deux pilotes Williams, l’un très expérimenté, l’autre presque totalement novice ? L’ombre du Brésilien n’écrase-t-elle pas trop le Canadien ?

« C’est important d’utiliser Felipe comme référence comme il le faut. Mais au bout du compte, c’est vous qui êtes dans la voiture. J’aime vraiment l’avoir autour de moi et je pense que c’est bon pour l’équipe aussi, mais au bout du compte, je dois me concentrer sur moi-même et faire du bon boulot. »

« Je pense que tous les pilotes ont leur propre style de pilotage. Nous avons des styles différents avec Felipe. Mais je dois m’en servir pour m’améliorer moi-même et m’adapter à la F1, parce que c’est quelque chose de très différent par rapport à tout ce que j’ai expérimenté par le passé. »

Lance Stroll est désormais bien engagé dans une carrière de pilote professionnel. Mais s’il n’avait pas choisi la course, qu’aurait-il bien fait de sa vie ?

« Question difficile ! Je pense que je serais allé à l’université, j’aurais étudié, et ensuite, j’aurais vu ce qui m’attirerait. Pour le moment, je ne sais pas. J’adore la musique donc peut-être de la production. J’adore le sport donc peut-être une sorte de management… difficile à dire. J’ai toujours 18 ans, je pense que beaucoup de personnes de mon âge ne savent pas ce qu’elles veulent faire ! »