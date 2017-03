Après un premier-week end compliqué, Lance Stroll a reconnu s’attendre à des difficultés supplémentaires lors des prochaines courses, alors qu’il disputera sa première saison de F1 à seulement 18 ans. Le Canadien reconnaît que les voitures sont difficiles à tenir et a encore subi un accident en Australie.

"Quand on contrôle la voiture, il y a énormément d’adhérence, mais si cette adhérence s’en va, c’est très difficile à récupérer" explique-t-il. "Les voitures des dernières années étaient différentes et on pouvait jouer avec la limite sans perdre la voiture".

De fait, Stroll n’est pas surpris ni ennuyé d’avoir été largement battu par Massa : "Je ne m’attendais pas à lutter contre mon équipier ou me battre pour des podiums. Je suis venu à Melbourne pour voir ou j’en étais et me familiariser encore et encore avec la voiture. Il reste 19 courses et de nombreuses choses fonctionneront, mais il y aura d’autres difficultés".

Champion de l’European F3 Series et entraîné par Williams sur une monoplace d’ancienne génération, Stroll a vécu des débuts compliqués au volant de cette agressive FW40 et admet avoir été impressionné par sa vitesse.

"Physiquement, ce sont des bêtes à maîtriser et c’est également plus difficile mentalement. La vitesse en courbe est bien plus rapide, les zones de freinage sont bien plus courtes et tout se déroule à plus grande vitesse. C’est un autre monde" conclut-il.