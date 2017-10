Il y a clairement une bonne dynamique entre Lance Stroll et Felipe Massa, et pourtant il y a beaucoup de spéculations autour de l’identité du coéquipier du Québécois pour l’année prochaine chez Williams.

Alors Lance Stroll a-t-il une préférence ?

"Nous avons eu une bonne relation tous les deux cette année, et nous avons réalisé du bon travail pour aider l’équipe à marquer le plus de points possible. Mais finalement, la question de choisir les pilotes revient à l’équipe. Je veux continuer à me concentrer sur ce que je fais, mais nous avons sans aucun doute une bonne relation cette année."

Y a-t-il une chose en particulier qu’il a appris de Massa cette année ?

"Beaucoup de choses ! L’un dans l’autre, il apporte beaucoup d’expérience à l’équipe et il a été une référence tout au long de ma saison en tant que rookie. Il est vraiment utile pour développer la voiture de bien des manières, avec ces règles, et je pense aussi que j’ai été en mesure de recueillir quelques conseils que je peux appliquer dans mon travail en piste, donc, il y a certainement beaucoup de choses que j’ai retenu durant l’année."

Stroll a marqué des points lors de 6 des 9 dernières courses. Il a maintenant l’air très sûr de lui dans la voiture, contrairement au début de saison. Il le reconnait.

"Je suis un pilote différent, comparé à celui que j’étais à Melbourne en début d’année ! C’est juste l’expérience que vous engrangez durant l’année, et je pense qu’à chaque course, il y a quelque chose que je pourrais faire mieux. Je sens simplement que je deviens meilleur à chaque course et cela est dû à l’expérience et au temps accumulés dans la voiture."

Un test comparatif de Robert Kubica et Paul di Resta va avoir lieux avec une Williams de 2014, une voiture que Stroll connait bien pour y avoir réalisé un bon nombre de tests. Quelle différence y a-t-il avec une voiture actuelle ? Croit-il que l’on peut évaluer un pilote de cette manière ?

"Eh bien, les voitures que nous pilotons aujourd’hui sont vraiment plus rapides. Revenons à présent aux voitures de 2014, les voitures étaient, je crois, celle de la première année avec le nouveau règlement des V6 turbo hybrides, donc il y a eu beaucoup de développements, et les règles ont encore changé cette année : il y a plus d’appuis, des pneus différents et pleins de choses de ce genre. Donc, elles sont très différentes, oui, nous verrons bien ce que l’équipe pense de ce test. Ce n’est pas à moi de décider ce qu’est une bonne évaluation ou non."