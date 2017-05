Lance Stroll admet qu’il a encore beaucoup à apprendre en Formule 1, après un début de saison très difficile pour le jeune débutant.

Le Québécois est certes passé de peu à côté de son premier point, en Russie, mais, en Espagne, c’était un nouveau week-end difficile sur un circuit qu’il connaissait pourtant bien.

"Je sais qu’en Formule 1 il y a beaucoup de différences, d’un circuit à l’autre. Il y a différents niveaux d’adhérence, des gommes différentes, il faut donc savoir remettre les choses à zéro à chaque week-end et repartir de là. Mais je me sens de plus en plus à l’aise. Il faut que je parvienne maintenant à consolider tout ça même si j’ai encore beaucoup à apprendre. Je ne doute pas que cela va finir par payer," commente Stroll.

Le pilote Williams reste malgré tout satisfait, à titre personnel, de son évolution.

"D’une certaine façon je suis heureux. Bien entendu il n’y a pas encore les résultats, j’ai joué de malchance et j’ai fait des erreurs. Cela fait partie de mon apprentissage. Mais la confiance est de plus en plus présente. A chaque fois que je monte en piste, je me sens mieux."

"Je dois considérer 2017 comme une année d’apprentissage. C’est très difficile. Les pneus sont très durs en Formule 1 par rapport aux capacités des voitures. Cela me change beaucoup de ce que j’ai appris avant. C’est très exigeant du coup en termes de pilotage et je dois donc assimiler ça au mieux."

"Tout cela ne m’empêche pas de pousser au maximum parce que je suis là pour courir contre les autres. Je ne suis pas seulement à l’école."