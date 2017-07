Lance Stroll a reconnu avoir beaucoup apprécié la démonstration de Londres, qui s’est déroulé avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le pilote Williams a jugé l’idée "absolument fantastique" et souhaite qu’elle se répète.

"C’était fantastique pour les fans comme pour nous, les pilotes. C’était vraiment quelque chose de différent et j’espère vraiment que nous aurons d’autres journées comme celle-là à l’avenir."

Pour Stroll il y avait aussi un autre avantage.

"C’était bien pour la Formule 1 de se montrer à un public qui ne connait pas forcément le sport, qui n’est pas nécessairement fan. J’espère que beaucoup de ceux qui nous ont vu à Londres sont venus à Silverstone ou auront envie d’aller voir un Grand Prix plus tard. A ce moment-là, alors, on pourrait dire ’Mission accomplie’. Et de manière cool !"

Comme nous vous le rapportions, Liberty Media souhaiterait la collaboration des pilotes et des équipes pour 3 à 5 shows par an de ce style.