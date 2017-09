Williams dispose maintenant du baquet le plus convoité de la Formule 1, si on considère que McLaren devrait réussir à prolonger avec Fernando Alonso.

Les candidats au volant de la prochaine Williams sont nombreux, à tel point que Lance Stroll a reconnu à Sepang qu’il n’avait "aucune idée" de qui serait son équipier en 2018.

Les favoris se nomment Felipe Massa, Robert Kubica et Paul di Resta. Mais Jolyon Palmer et Marcus Ericsson ont aussi des arguments financiers qui ne laissent pas l’équipe de Grove indifférents.

"Je n’ai aucune idée de qui sera à mes côtés en 2018. J’espère évidemment quelqu’un de bon. Moi, mon travail c’est de piloter la voiture. A l’équipe de décider quel est le pilote qui sera dans l’autre voiture," commente le jeune pilote québécois.

Felipe Massa mettait en avant son expérience hier, le Brésilien affirmant qu’il avait le soutien de "ceux qui connaissent le sport auto chez Williams". Massa aurait aussi bien joué son rôle de mentor mais Stroll dément.

"Je ne considère pas Felipe comme un mentor. Pour moi il est juste un très bon point de référence."

"Selon moi, la chose la plus importante sera d’avoir quelqu’un qui a un vrai esprit d’équipe. Qui marque des points, qui sait travailler avec l’autre pilote et avec l’équipe pour signer les meilleurs résultats. Et, c’est vrai que c’est ce qui se passe avec Felipe."

"Nous verrons ce qu’il en sera en 2018. Bien évidemment, si j’ai un nouvel équipier, la situation changera. En mieux ou en pire, nous verrons bien."