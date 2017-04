Lance Stroll a enfin réussi à voir la fin d’un Grand Prix sous le drapeau à damiers, aujourd’hui, en Russie.

Malheureusement pour le Québécois, il se classe 11e, à la porte des points. Sa course a été compromise par un tête-à-queue en début de course qui l’a renvoyé en fond de peloton.

"C’est vraiment regrettable. J’ ai pris un bon départ et je pense que j’étais proche de la 8e place à un moment donné, et puis j’ai été poussé vers la bordure, il n´y avait pas beaucoup d’adhérence à cet endroit et j’ai perdu le contrôle de la voiture," explique Stroll.

"Je savais que je n’avais aucun dégât, mais je suis reparti à l’arrière. C’est une de ces choses qui arrivent. Après cela, ce fut un premier relais difficile parce que dans ce tête-à-queue, j’ai eu à faire tourner la voiture pour reprendre la course et j’ai pas mal surchauffé les pneus."

"Cela allait mieux en deuxième partie de course et j’ai vu le drapeau à damier pour la première fois, ce qui est bien. Sans le tête-à-queue, je pense que j’aurais pu être bien plus haut dans le classement. Mais au moins j’ai fini."