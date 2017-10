Lance Stroll et Felipe Massa se sont classés dans la seconde moitié du classement cet après-midi – sur piste sèche – et ce n’est donc pas très satisfaisant.

Pourtant, Lance Stroll avait le sourire en fin de journée et cela s’explique peut-être par le fait qu’il devance son équipier Felipe Massa.

"La séance de ce matin a été très positive," déclare Lance Stroll. "La voiture se comportait bien et j’ai vraiment apprécié mon pilotage sur ce circuit. C’est un tracé très particulier et très amusant. Cet après-midi, nous n’avons pas beaucoup tourné sous la pluie et c’est dommage car on ne sait pas trouver la limite dans ces conditions. Je n’ai fait qu’un seul rapide dans ces conditions. Je n’ai donc pas beaucoup travaillé cet après-midi, mais globalement, ce fut une bonne journée."

"Cette journée n’a pas été très intéressante pour moi," déclare Felipe Massa. "Il est difficile de dire où nous sommes par rapport aux autres. Je n’ai fait qu’un seul tour sous la pluie, mais il a été intéressant de vérifier le comportement de la voiture dans ces conditions. Il y avait beaucoup d’aquaplanage et nous ne pouvions donc pas faire grand-chose. Selon les prévisions météorologiques, il pleuvra ce soir, mais cela s’arrêtera demain, nous allons donc peut-être pouvoir rouler sur le sec."