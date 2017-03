Les essais de Williams se sont conclus par une journée complète avec Lance Stroll au volant de la FW40. Très critiqué la semaine dernière suite à ses multiples sorties de piste, le Canadien n’a pas flanché aujourd’hui et a parcouru 132 tours du circuit de Barcelone.

"C’était une bonne journée pour conclure une bonne semaine" se félicite le benjamin du plateau. "C’était une journée amusante, j’ai pu chausser les pneus ultra tendres et j’ai vraiment senti leur adhérence, c’était génial. J’étais dans un très bon tour mais je suis sorti large dans le virage 13 et ça m’a coûté du temps, ça a ruiné mon tour. J’améliorais de huit dixièmes, mais c’est le jeu des essais. J’ai fait des longs relais cet après-midi, c’était très positif".

"La semaine dernière était très frustrante avec différentes choses qui se sont produites, mais cette semaine a été bonne. Nous avons roulé comme nous le souhaitions, effectué des longs et des courts relais et essayé tous les types de pneus. Nous devons garder notre calme en vue de l’Australie et simplement effectuer notre travail avant de voir où nous en serons. C’est une nouvelle piste pour moi, je n’y ai jamais roulé, mais je vais avancer pas à pas".

Pour Rod Nelson, qui coordonne les essais de l’équipe de Grove, la journée a joliment conclu ces essais : "Nous avons travaillé sur le châssis et nous avons fait une simulation de qualification ce matin. Malheureusement, Lance n’a pas pu établir un temps en pneus ultra tendres, son meilleur tour était en pneus tendres".

"Nous avons essayé de faire des simulations de course cet après-midi mais elles ont été interrompues par les drapeaux rouges. Cependant, nous avons amassé beaucoup de données car nous avons parcouru 600 tours cette semaine et l’équipe a très bien travaillé pour rattraper le temps perdu la semaine dernière".