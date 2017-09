Lance Stroll reste sur une note très positive en étant devenu à Monza le plus jeune pilote à s’élancer de la première ligne d’un Grand Prix et en terminant la course à une probante septième place, après ce qui a été un week-end très positif.

"C’était un très bon week-end, le samedi a été le grand moment je dirais" se souvient le Canadien. "J’ai eu une bonne occasion sous la pluie, nous avons sortie ce résultat et j’ai pris beaucoup de plaisir. Je ne pense pas que la septième place le dimanche était le meilleur résultat possible, je pense que la cinquième place était jouable vu notre rythme. Malheureusement, j’ai été serré par Lewis au départ et Esteban a réussi à me dépasser".

"L’arrêt aux stands a duré 4.4s et j’aurais dû ressortir devant Esteban, ou tout du moins pouvoir tenter de le dépasser, côte à côte, et j’ai finalement perdu une place face à Kimi. J’ai perdu beaucoup de temps en étant coincé derrière Esteban durant toute la course mais encore une fois, c’est la course et l’adversité en fait partie. Cela reste un très bon résultat et si nous pouvions continuer à en signer de ce genre-là jusqu’à la fin de l’année, nous serions heureux".

Stroll est conscient que Singapour pourrait être plus difficile pour Williams dont le châssis n’est pas un foudre de guerre, mais le Canadien espère compenser par le fait qu’il apprécie grandement les circuits urbains, un type de piste sur lequel il a signé son premier podium en carrière.

"C’est une combinaison de pilotage, de ressenti et de performance de la voiture. Je ne connais pas Singapour, c’est différent partout mais généralement, j’aime les circuits urbains comme ça a été le cas à Monaco et Bakou. C’est amusant mais il y a des conséquences à la moindre erreur et je pense que c’est ce qui les rend encore plus amusants. C’est frustrant quand on percute le mur mais j’aime ce que provoque cette proximité des murs et le rythme qu’il faut prendre sur de tels circuits".

"J’espère que la voiture sera compétitive ce week-end, je sais que ce n’est pas exactement notre genre de circuits, nous avons vu tout au long de la saison que les petits appuis et les longues lignes droites sont notre force tandis que les circuits à hauts appuis ne nous ont pas aidé. Je suis positif quant au fait que nous trouverons des solutions".

L’autre particularité du Grand Prix de Singapour est qu’il se dispute de nuit, même si Stroll n’en a pas encore beaucoup d’expérience : "Ma seule expérience de nuit était à Bahreïn et je n’ai pas fait beaucoup de tours lors de ce Grand Prix. Cela devrait être joli à voir et ça a l’air de plaire à tout le monde donc j’ai hâte de découvrir cela".