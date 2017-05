Lance Stroll s’attendait à un Grand Prix de Monaco difficile et, comme beaucoup de débutants en Formule 1, il est allé taper dans les rails.

A Massenet, à la sortie du virage, sa Williams est partie de l’arrière à 37 minutes de la fin des Libres 2.

Il y a de gros dégâts mais tout sera réparé à temps pour samedi.

Le Québécois ne semblait pas découragé à son retour dans le paddock.

"Nous avons juste à surmonter les mauvais moments et à regarder le bon côté des choses," dit-il, philosophe.

"Pour une première fois ici, pour moi, j’ai été plutôt content du rythme que j’ai eu aujourd’hui et c’est ce sur quoi je me concentre. Je compte revenir avec ce même rythme samedi, avec plus d’adhérence j’espère..."

"Si tu ne touches pas le mur à Monaco, tu n’es pas à la limite..." ajoute Stroll. "Donc au moins je sais que j’étais à fond. Je sais à présent où je dois être samedi et j’ai les Libres 3 pour y parvenir."

"C’est juste une des choses qui arrivent à Monaco."