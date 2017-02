Lance Stroll n’avait pas pour idole Jacques Villeneuve, son compatriote, lorsqu’il était jeune mais Michael Schumacher.

Le jeune pilote de Williams, qui débutera cette année en Formule 1 après avoir dominé en Formule 3, reste impressionné par ce qui lui arrive.

"Rejoindre Williams, c’est comme rejoindre une vraie famille qui vit pour la course. A l’usine, j’ai pu contempler la première voiture de l’équipe et d’autres comme celle de Juan Pablo Montoya, Alain Prost et un tas de voitures étonnantes. Lorsque vous les regardez, vous vous sentez comme si vous alliez faire partie de la suite de l’histoire," dit-il.

Il a pu aussi voir la monoplace championne du monde en 1997, celle de Villeneuve donc.

"En grandissant, mon idole était Michael Schumacher. Quant à Jacques Villeneuve, il a remporté un championnat un an avant ma naissance. C’était donc un peu avant que je suive les courses ! Mais je connais un peu l’histoire de la F1. J’ai évidemment regardé quelques courses du passé avec Nigel Mansell, Villeneuve, Prost et les autres."

Stroll est bien décidé à entrer lui aussi dans l’histoire mais il veut prendre les choses étape par étape.

"2017 sera pleine de défis. De nouvelles voitures, de nouvelles règles. Comme c’est ma première année, je ne vais pas me concentrer sur le titre ! Je vais juste faire de mon mieux. C’est un rêve qui devient réalité pour moi, devenir pilote de Formule 1. Aller à Melbourne, rouler lors des Libres 1, puis lors des qualifications et enfin la course, ce seront autant de moments fort et incroyables."