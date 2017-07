Lance Stroll, 18 ans et une troisième place à Bakou cette saison, s’est confié au micro de Jean Alesi. Le pilote de l’écurie Williams revient sur son parcours, la présence de son père et ses objectifs sans oublier ses premiers points marqués à domicile au Canada.

Une interview diffusée dans FORMULA ONE ce dimanche sur CANAL+.

Lance, vous êtes le plus jeune pilote que je vais interviewer et vous êtes celui à qui je veux poser le plus de questions ! A quel âge avez-vous commencé ?

J’ai commencé à 8 ans en kart. Comme jouer au football, c’était ma passion quand j’étais jeune et chaque année c’est devenu de plus en plus sérieux. J’ai toujours suivi la F1, j’ai regardé les courses quand j’étais enfant, (...) j’étais fan de F1, j’allais aux Grands Prix à Montréal.

Dans votre carrière votre père a toujours été présent et a donné tout ce qu’il fallait pour gagner. Ce n’était pas trop difficile d’avoir tout à disposition ? Ca ne mettait pas trop de pression ?

Non, je n’ai jamais pensé à ça. Je me suis concentré sur mes affaires. Je voulais tout le temps faire du mieux que je pouvais. Tout le reste c’est du bruit, je ne me suis jamais concentré sur ça. Je savais ce que je devais faire pour gagner des courses et ça reste comme ça aujourd’hui.

Votre début de championnat était assez difficile. Dans vos courses on avait l’impression qu’il y avait un aimant sur votre voiture et qu’il y avait toujours quelqu’un qui se jettait sur vous au dernier moment...

Oui c’est un peu le cas. Il y avait beaucoup de choses en ce début d’année, il y avait des contacts, quand on pouvait marquer des points il y avait des problèmes techniques. En Australie ou à Monaco quand on était proche des points, il y avait tout le temps des petites choses...

Vous marquez votre premier point à Montréal et vous montez sur le podium à Bakou, comment étiez-vous sous votre casque ?

Oh c’était bien ! Déjà à Montréal c’était une course assez intense et c’était vraiment spécial de finir 9ème devant mes fans, mes amis... C’était très spécial de marquer mes premiers points en Formule 1 là-bas. A Bakou c’est une course de fou ! Je suis parti 8ème, je suis monté, j’ai perdu, je suis remonté. (...) Je savais que la Mercedes venait me chercher, j’ai juste perdu la deuxième place à la fin face à Bottas. Mais troisième c’est vraiment super !

Maintenant, que visez-vous ?

Je ne pense pas que l’approche change, pour la confiance c’est bien. Viser tout le temps le podium c’est un peu trop je pense. Si on fait un bon travail, si on est chanceux, on peut marquer des bons points à chaque fois. On va avoir des moments difficiles et des bons moments, c’est comme ça que ça marche.