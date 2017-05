Lance Stroll n’aborde pas le week-end de Monaco avec une très grande confiance.

Le pilote Williams, qui a multiplié les erreurs en ce début de saison, sait que le défi de la Principauté sera difficile. Il doit apprendre la piste et composer avec une monoplace qui n’est pas réputée pour être très à l’aise sur les circuits urbains.

"J’aurais adoré marquer mon premier point en Russie, vous savez," rappelle-t-il, pour souligner qu’il progresse. "Je ne veux pas être négatif, mais je m’attends à un week-end hasardeux. Ce sera ma première course ici, et ce circuit ne favorise pas notre voiture."

"C’est un rêve de rouler ici, à Monaco," admet Stroll. "C’est l’une des courses les plus cool de la saison. Je regardais le Grand Prix à la télé quand j’étais petit, et maintenant j’y suis. Ce sera très spécial, surtout que j’ai des amis qui se sont déplacés pour l’occasion. Mais pour être honnête avec vous, la seule qui m’excite plus que Monaco, c’est Montréal dans deux semaines."

"J’ai appris à connaître la piste ici par l’entremise des jeux vidéo, mais ceux-ci sont très différents de la réalité. Le pire secteur ? C’est le dernier, qui est très rapide et étroit. Il faut tourner ; il ne faut pas taper. Il faut que j’acquière de l’expérience sur cette piste, en effectuant le plus de tours possible, parce qu’il n’y a pas de marge d’erreur ici."