Lance Stroll est devenu le second plus jeune pilote de l’histoire à prendre le départ d’un Grand Prix de Formule 1 et possède actuellement le statut de plus jeune pilote du peloton. Toutefois, ses débuts n’ont pas été idylliques après qu’un accident a perturbé sa qualification. Parti du fond de grille, le Canadien a navigué loin des temps de Felipe Massa mais a pu remonter jusqu’à la 13e place avant de finalement abandonner suite à des problèmes de freins.

« Je n’avais pas franchement d’attente sur la difficulté qui m’attendait, où sur ce que ce serait, car je n’en savais vraiment rien » explique-t-il. « Je savais que j’avais bien roulé à Barcelone et j’étais confiant à la fin des essais, ce qui est une bonne chose. Je savais que Melbourne présenterait des défis puisque c’est une piste compliquée et unique. Je me suis même surpris par moments, notamment lors des premiers essais libres où je me suis vite mis dans le rythme ».

« Il y a aussi eu des moments négatifs dans le week-end que j’aurais aimé éviter, mais ce sont des choses qui arrivent car on a vu des pilotes plus expérimentés à qui ça arrivait également, c’était malheureux de rencontrer des problèmes de ce genre. En dépit de tout ce qu’il s’est passé et du résultat final, c’est bien d’avoir enfin vécu un week-end de course et tout fait au moins une fois ».

Stroll est un peu rassuré de se rendre sur le circuit de Shanghai, qu’il estime plus permissif pour les pilotes. Le Canadien ne devra pas tomber dans le piège d’une attaque à outrance pour laquelle il a déjà été puni à Barcelone lors des essais hivernaux et il espère profiter de l’expérience acquise en Australie.

« C’est encore un nouveau circuit, je n’y ai jamais couru. Ce n’est pas plus facile ou plus difficile, je ne vois pas les choses comme ça. Je me lance selon ce que j’ai et selon ce que je ressens. En regardant les prévisions, on voit que la météo pourrait être incertaine avec de la pluie et du sec, sans que l’on ne sache vraiment. Ce sera une bonne chose d’avoir au moins l’expérience d’un Grand Prix » conclut Stroll.