Lance Stroll a finalement ouvert son compteur points au Canada dimanche dernier. Le pilote Williams, devant son public, a récolté les deux points de la 9e place.

Pour Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, cette simple 9e place résonne « comme une victoire », ce qui fera un bien fou au moral du Canadien.

« Je suis descendu du muret des stands, j’ai juste suivi mon instinct et j’ai commencé à me diriger vers le podium ! Je sais que c’était seulement la 9e place, mais sérieusement, je l’ai ressentie comme une victoire, simplement parce que nous savons tous que les débuts de Lance ont été très, très difficiles pour lui. Dans l’équipe, nous avons tous souhaité qu’il soit meilleur et qu’il fasse des progrès. »

« Je pense qu’il a simplement montré qu’il savait conduire. Le talent était là, le pilotage était fantastique. Ces points ne lui ont pas été offerts dans une pochette-surprise, il est allé se battre pour eux. Je ne sais pas si nous avons le nombre total de ses dépassements… mais ils étaient nombreux. Presque 10 ou quelque chose comme ça, dont un sur un double champion du monde [Alonso] avec qui il s’est battu en duel à la fin. »

« Et il a dû gérer en réalité des situations assez délicates dans le trafic au premier virage, et beaucoup d’autres choses – il aurait pu aisément commettre des erreurs. Donc faire cela à l’occasion de sa course à domicile… J’ai cru comprendre qu’il y avait plus de public ici parce que nous avions un pilote canadien, donc c’est bon de récompenser ce public. »

Lance Stroll, qui était en manque de confiance, va pouvoir repartir de l’avant. Faut-il parler de déclic pour le pilote Williams selon Paddy Lowe ?

« Oui, les bénéfices sont incommensurables. Il va avoir beaucoup plus de confiance maintenant qu’il sait ce qu’il a dans le ventre. Vous savez que dans le sport, on dit qu’une fois que vous avez remporté votre première victoire, alors, tout le reste est beaucoup plus facile ? Je suis sûr que c’est la même chose avec les points. Et j’espère que nous le verrons partir des starting-blocks. »

« Après la course, il nous a dit qu’il avait pensé plusieurs fois ‘C’est une longue course, je dépasserai celui-ci la prochaine fois et je ne vais pas prendre un risque qui pourrait ruiner ma course’. Donc c’est vraiment mature. C’est un pilotage vraiment raisonnable. C’était son meilleur classement et il partait de la 17e place. Donc il a tout bien contrôlé. »

« Comme toujours avec ces voitures, il y a beaucoup de choses qui sont à la limite. Lance a eu quelques problèmes pour garder les températures des freins et du moteur sous contrôle. Le pneu avant gauche a montré des signes d’usure et il l’a géré jusqu’à un certain point. Donc il a fait tout ce qu’il devait faire. Je pense que nous avons vu le vrai Lance ici. Maintenant, j’espère que nous le verrons plus régulièrement. »