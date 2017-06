Lance Stroll sera le seul pilote local ce week-end, au Canada. S’il espère briller à domicile, il lui faudra être plus performant que lors des premières courses de la saison. Il est le premier Canadien à rouler à domicile depuis Jacques Villeneuve, il y a 11 ans.

"C’est très spécial, j’ai hâte !" avoue-t-il. "Je suis heureux d’aller à domicile, ce sera génial d’être à Montréal et de voir mes amis et ma famille me soutenir, ainsi que les fans et tous les drapeaux canadiens, c’est un rêve qui devient réalité. Je vais me concentrer sur mon travail mais ce sera spécial, je suis sûr que l’ambiance sera géniale et j’ai hâte de le vivre".

"Ce sera la première fois que je pilote à Montréal. Je cours en Europe depuis que j’ai 12 ans donc je n’ai pas roulé au Canada depuis 2010 ou 2011, et c’était en karting, donc ce sera différent !"

Le circuit Gilles Villeneuve est très exigeant et ne pardonne aucune faute, mais Stroll ne semble pas inquiet : "Il sera intéressant, il semble plaisant et notre voiture y a toujours été performante ces dernières années. Ce sera vraiment spécial".

Avec son rythme de vie de pilote de course, Stroll ne vient pas souvent au Canada, si ce n’est pour voir sa famille. Il avoue essayer d’y aller le plus souvent possible, sans forcément y parvenir.

"J’y vais quelques fois par an, un peu plus cette année. Normalement, j’y vais pour Noël, une fois dans l’été, et à Pâques si j’ai de la chance. Montréal est quasiment ma maison ! J’aime passer du temps avec ma famille, mais il y a aussi de très bons restaurants, la nourriture y est incroyable et l’on y trouve tous les types de cuisine. La vieille ville est sympa et en plus, les femmes de Montréal sont belles ! Il s’y passe beaucoup de choses, c’est une ville fabuleuse".

Conscient de représenter son pays en Formule 1, le plus jeune pilote du plateau ressent plus de fierté que de pression : "C’est bien, je suis heureux d’apporter un intérêt supplémentaire à cette course. Je suis fier d’être le premier pilote canadien depuis longtemps, je pense que l’ambiance sera très positive".