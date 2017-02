Bien que la première journée de Lance Stroll en tant que pilote titulaire pour Williams s´est terminée prématurément, le Canadien tient à minimiser ce qu´il s´est passé sur la piste et tente de positiver.

Après seulement 12 tours, la FW40 s´est retrouvée dans les graviers et cet incident a signé la fin de la journée pour le jeune pilote et l´équipe de Grove. Mais Stroll relativise cette mésaventure.

« C´est bien sûr regrettable pour moi et pour l´équipe, mais ce genre de choses arrive parfois. Au niveau de ma confiance en soi, cela n´a pas été un coup dur, » confie-t-il à Nextgen-Auto.com.

Selon le pilote, tout se passait bien pour lui avant de faire son tête-à-queue.

« Je me sentais à l´aise dans la voiture avant que je ne sorte de la piste. Mais je n´avais pas assez d´adhérence à ce moment-là et c´est la raison pour laquelle j´ai perdu le contrôle de la voiture. Je suis entré dans une phase de léger tête-à-queue, et en arrivant dans les graviers une toute petite partie de mon aileron avant s´est envolée. J´ai eu de la malchance, nous avons vu d´autres têtes-à queue, seulement, le mien a eu de plus grandes conséquences que ceux des autres. »

A la suite de cette déconvenue, Stroll se montre philosophe en gardant son calme.

« C´est comme ça. Il est encore tôt et demain est un autre jour. Il n´y a pas de raison de paniquer. Tu veux toujours être le premier, c´est pourquoi c´est toi-même qui te mets la plus grosse pression. C´est ainsi que cela fonctionne en Formule 1, tout ici est difficile et la voiture est très complexe. Ici, il n´y a aucune place pour les erreurs. »

Tout cela n´empêche pas le Canadien d´apprécier la voiture qu´il a à sa disposition pour la saison 2017.

« Je n´ai pas beaucoup roulé, mais j´ai pu déjà significativement sentir que les pneus larges offrent de manière générale plus d´adhérence. Ils sont cools pour piloter ! »