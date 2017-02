Directeur général délégué et président de Renault Sport, Jérôme Stoll a pris part à la présentation de la nouvelle RS17 à Londres aujourd’hui.

Le dirigeant de l’écurie tricolore fonde de grands espoirs sur la saison à venir. Après une année de transition, Renault a en effet eu l’opportunité de développer, dans le calme et sans précipitation, une monoplace entièrement nouvelle, qui portera la griffe d’Enstone comme de Viry-Châtillon.

« Il y a un peu plus de douze mois naissait l’entité Renault Sport Racing. Un an plus tard, nous sommes à l’orée d’une nouvelle saison pour Renault Sport Formula One Team avec la R.S.17, la première voiture entièrement conçue par nos soins dès sa genèse. »

« En plus de notre nouvelle monoplace, nous présentons également la nouvelle identité de Renault Sport qui contribue à la livrée de la R.S.17. »

« L’an passé, nous avons posé les fondations de nos futurs succès. Nous disposons d’une feuille de route précisant où nous voulons être, mais aussi ce que nous croyons être la meilleure façon d’y parvenir. »

La monoplace a été dévoilée devant un parterre de journalistes, mais il ne s’agit là que de la surface émergée de l’iceberg. Jérôme Stoll rappelle ainsi tout le travail de refondation mené depuis plus d’un an…

« Tout au long de l’hiver, les usines d’Enstone et de Viry ont été très animées. À Viry, les fruits de nos ajustements et de la restructuration ont été visibles à travers le solide pas en avant de nos performances en 2016. Nous savons qu’il y a encore davantage en réserve pour 2017. »

« À Enstone, l’activité est incessante. Partout l’on y voit de nouveaux employés, de nouveaux bâtiments et de nouveaux équipements. Ces ressources sont mises à profit chaque jour. »

« La R.S.17 est la première monoplace qu’Enstone et Viry ont pu intégralement planifier et développer et nous sommes très satisfaits de cette première coopération. »

Les nouveaux sponsors de l’écurie n’ont bien sûr pas été ignorés…

« L’enthousiasme suscité par la R.S.17 s’accompagne de l’arrivée de BP, un partenaire essentiel à travers les marques BP et Castrol. Cette nouvelle relation s’annonce passionnante et nos attentes sont grandes. »

Ses fonctions de directeur général délégué ne font pas oublier à Jérôme Stoll le but final de l’engagement de Renault en F1 : bénéficier d’une solide couverture marketing. Et les premiers résultats semblent encourageants…

« En dehors des circuits, nous avons enregistré une forte croissance des ventes pour Renault Sport Cars durant l’année 2016. Nous croyons que cette tendance se poursuivra grâce à des modèles à venir toujours plus innovants et performants. »

Jérôme Stoll a enfin rappelé l’objectif de Renault cette saison : finir dans le top 5 au classement des constructeurs.

« Pour 2017, nos objectifs en piste sont clairs pour Renault Sport Formula One Team. Nous voulons effectuer un pas en avant visible et tangible sur le plan des performances et des résultats. Nous visons la cinquième place du championnat constructeurs. »